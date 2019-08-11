  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Руководитель таможенной службы Украины воспользовался услугой «Брак за сутки»

    • Розсилка
    <p>Максим Нефедов, Сергей Петухов, Яна Калмыкова</p> <p>facebook.com/max.nefyodov</p> - Руководитель таможенной службы Украины воспользовался услугой «Брак за сутки»

    Максим Нефедов, Сергей Петухов, Яна Калмыкова

    facebook.com/max.nefyodov

    Руководитель таможенной службы Украины воспользовался услугой «Брак за сутки»

    Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов «протестировал» услугу «Брак за сутки».

    Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке и показал молодую жену Яну Калмыкову.

    «Протестировали с Yana Kalmykova услугу Министерства Юстиции брак за сутки. Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту», – написал Нефедов.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Руководитель таможенной службы Украины воспользовался услугой «Брак за сутки»
    Руководитель таможенной службы Украины воспользовался услугой «Брак за сутки»
    Руководитель таможенной службы Украины воспользовался услугой «Брак за сутки»
    Руководитель таможенной службы Украины воспользовался услугой «Брак за сутки»
    facebook.com/max.nefyodov

    Он также сообщил, что кольцо себе купил за час до церемонии.

    Церемонию провел заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

    «Торжественно всего провел в качестве и.о. министра, чувствуется опыт» – прокомментировал Нефедов.

    Напомним, руководитель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов завершил свою работу в должности первого заместителя министра экономического развития и торговли и 15 июля приступил к обязанностям руководителя таможенной службы.

     Читайте также: Поседевший Потап поделился чувственным фото с Настей Каменских
    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ