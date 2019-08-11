Руководитель таможенной службы Украины воспользовался услугой «Брак за сутки»



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Максим Нефедов, Сергей Петухов, Яна Калмыкова facebook.com/max.nefyodov

Руководитель таможенной службы Украины воспользовался услугой «Брак за сутки»

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов «протестировал» услугу «Брак за сутки».

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке и показал молодую жену Яну Калмыкову.

«Протестировали с Yana Kalmykova услугу Министерства Юстиции брак за сутки. Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту», – написал Нефедов.

Он также сообщил, что кольцо себе купил за час до церемонии.

Церемонию провел заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

«Торжественно всего провел в качестве и.о. министра, чувствуется опыт» – прокомментировал Нефедов.

Напомним, руководитель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов завершил свою работу в должности первого заместителя министра экономического развития и торговли и 15 июля приступил к обязанностям руководителя таможенной службы.

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