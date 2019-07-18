С Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах



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Кевин Спейси

Как и сообщалось ранее, суд не получил доступа к уликам против звезды

Как предполагали ранее адвокаты голливудского актера Кевина Спейси, накануне со звезды «Карточного домика» и «Красоты по-американски» сняли все обвинения в сексуальных домогательствах. Это произошло 17 июля во время судебного заседания в Массачусетсе.

Суд отозвал обвинения в связи с тем, что доступа к уликам, которые якобы изобличали актера, не оказалось. Кроме того, недоступными оказались и показания «потерпевшего». Как сообщает телеканал CBS, в материалах дела не было телефона, по которому молодой человек делился деталями инцидента с возлюбленной.

Перед этим сторона обвинения приносила в суд данные, которые, по их словам, были взяты с того самого смартфона. Но защита Спейси не удовлетворилась этими документами и настаивала на том, чтобы лично увидеть и изучить телефон. Аргумент адвокатов Спейси был прост: из памяти аппарата могли быть удалены записи, которые оправдали бы их подопечного, сообщает телеканал. Однако семья потерпевшего и он сам настаивали на том, что телефон утерян.



