С Криштиану Роналду сняли обвинения в жестком изнасиловании девушки в отеле



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Криштиану Роналду и Кэтрин Майорга в ночном клубе в Лас-Вегасе, июнь 2009 года

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» несколько лет состоит в отношениях с Джорджиной Родригес. Пара воспитывает четырех детей

34-летний Криштиану Роналду избежал уголовной ответственности по делу об изнасиловании. Прокуратура не будет предъявлять обвинения футболисту.

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии избежал громкого судебного процесса. Заявления 35-летней Кэтрин Майорги о сексуальном насилии не могут быть доказаны, поэтому дело было закрыто.

Американская модель обратилась за помощью правоохранителей, сообщив, что в 2009 году пострадала в отеле Лас-Вегасе. Женщина уверяла, что Роналду принудил ее к интиму против желания, после чего заплатил за молчание $375 тысяч.

Несмотря на громкие обвинения, Кэтрин доказательств не представила. Более того, она не смогла описать подозреваемого и назвать детали случившегося. Криштиану категорически отрицал причастность к преступлению. В июне Майорга отказалась от своих заявлений, в суд Лас-Вегаса поступил запрос о прекращении дела.

«Основываясь на рассмотрении информации, представленной в это время, обвинения в сексуальном насилии против Криштиану Роналду не могут быть доказаны», – сообщил TMZ.