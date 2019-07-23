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    Жизнь

    С Криштиану Роналду сняли обвинения в жестком изнасиловании девушки в отеле

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    <p>Криштиану Роналду и Кэтрин Майорга в ночном клубе в Лас-Вегасе, июнь 2009 года</p> - С Криштиану Роналду сняли обвинения в жестком изнасиловании девушки в отеле

    Криштиану Роналду и Кэтрин Майорга в ночном клубе в Лас-Вегасе, июнь 2009 года

    Пятикратный обладатель «Золотого мяча» несколько лет состоит в отношениях с Джорджиной Родригес. Пара воспитывает четырех детей

    34-летний Криштиану Роналду избежал уголовной ответственности по делу об изнасиловании. Прокуратура не будет предъявлять обвинения футболисту.

    Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии избежал громкого судебного процесса. Заявления 35-летней Кэтрин Майорги о сексуальном насилии не могут быть доказаны, поэтому дело было закрыто.

    Американская модель обратилась за помощью правоохранителей, сообщив, что в 2009 году пострадала в отеле Лас-Вегасе. Женщина уверяла, что Роналду принудил ее к интиму против желания, после чего заплатил за молчание $375 тысяч.

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    Криштиану Роналду и Кэтрин Майорга
    Криштиану Роналду и Кэтрин Майорга
    С Криштиану Роналду сняли обвинения в жестком изнасиловании девушки в отеле
    Криштиану Роналду и Кэтрин Майорга

    Несмотря на громкие обвинения, Кэтрин доказательств не представила. Более того, она не смогла описать подозреваемого и назвать детали случившегося. Криштиану категорически отрицал причастность к преступлению. В июне Майорга отказалась от своих заявлений, в суд Лас-Вегаса поступил запрос о прекращении дела.

    «Основываясь на рассмотрении информации, представленной в это время, обвинения в сексуальном насилии против Криштиану Роналду не могут быть доказаны», – сообщил TMZ.

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