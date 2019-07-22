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    Жизнь

    Самая молодая миллиардерша показала своего возлюбленного

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    Кайли Дженнер - Самая молодая миллиардерша показала своего возлюбленного
    Кайли Дженнер

    Модель поделилась откровенным снимком

    Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер привлекла внимание редким фото. Она позировала вместе с отцом своей 1,5-годовалой дочери Сторми, 28-летним рэпером Трэвисом Скоттом (Travis Scott).

    Дженнер и Скотт запечатлены у автомобиля. Трэвис прижал к себе Кайли – одной рукой он обнял возлюбленную за талию, а второй – за шею. Градус эмоций на фото зашкаливает – сложно не заметить, что пару связывают горячие чувства.

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    Самая молодая миллиардерша показала своего возлюбленного
    Самая молодая миллиардерша показала своего возлюбленного
    Самая молодая миллиардерша показала своего возлюбленного
    Самая молодая миллиардерша показала своего возлюбленного
    Самая молодая миллиардерша показала своего возлюбленного
    Самая молодая миллиардерша показала своего возлюбленного
    Самая молодая миллиардерша показала своего возлюбленного
    Самая молодая миллиардерша показала своего возлюбленного
    Самая молодая миллиардерша показала своего возлюбленного
    Самая молодая миллиардерша показала своего возлюбленного
    Самая молодая миллиардерша показала своего возлюбленного

    Светская львица надела серо-голубое боди, которое дополнила розовым жакетом. Яркий макияж с нежными румянами гармонировал с нарядом Дженнер. Трэвис выбрал стиль casual, дополнив образ стильными аксессуарами – серьгами, браслетами и часами. Музыкант по‑прежнему носит дреды.

    «Соучастники преступления», – пошутила в Instagram Кайли.

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