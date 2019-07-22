Самая молодая миллиардерша показала своего возлюбленного



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Кайли Дженнер

Модель поделилась откровенным снимком

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер привлекла внимание редким фото. Она позировала вместе с отцом своей 1,5-годовалой дочери Сторми, 28-летним рэпером Трэвисом Скоттом (Travis Scott).

Дженнер и Скотт запечатлены у автомобиля. Трэвис прижал к себе Кайли – одной рукой он обнял возлюбленную за талию, а второй – за шею. Градус эмоций на фото зашкаливает – сложно не заметить, что пару связывают горячие чувства.

Светская львица надела серо-голубое боди, которое дополнила розовым жакетом. Яркий макияж с нежными румянами гармонировал с нарядом Дженнер. Трэвис выбрал стиль casual, дополнив образ стильными аксессуарами – серьгами, браслетами и часами. Музыкант по‑прежнему носит дреды.

«Соучастники преступления», – пошутила в Instagram Кайли.

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