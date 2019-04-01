Samsung выпускает вазы-огнетушители



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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В Южной Корее действует закон, обязывающий хранить дома огнетушитель

Дочернее предприятие Samsung, компания Cheil Worldwide, производит вазы для цветов, которые можно использовать как огнетушитель. По словам изобретателей, достаточно бросить необычный аксессуар в пламя, чтобы оно погасло.

Вазы под названием Firevase выпускают в рамках программы по популяризации огнетушителей в Южной Корее. Из-за большого показатель пожаров в жилых домах в стране с 2017 года действует закон, обязывающий хранить дома огнетушитель. Однако в большинстве случаев этим пренебрегают, потому что они якобы не вписываются в интерьер. Samsung решили улучшить ситуацию своим изобретением.

С виду это обычная ваза, однако в специальной емкости внутри содержится растворенный карбонат калия. Для цветов предусмотрена специальная полость, куда наливают обычную воду. В случае пожара вазу необходимо бросить в источник возгорания, а химическая реакция погасит огонь, вытеснив кислород и снизив температуру.

Chiel уже выпустили 100 тыс. ваз-огнетушителей, которые Samsung Fire & Marine Insurance распространили всей Южной Кореей. Благодаря этому количество хозяйств, оборудованных огнетушителем, увеличилось на 8%. Теперь они выпустят дополнительные 200 тыс. ваз.

Джерело: platfor.ma