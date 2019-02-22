Сценаристов сериала «Властелин колец» Amazon держит под строжайшей охраной



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Глава студии Дженнифер Сэлк борется с утечкой информации о премьере всеми возможными способами

Компания Amazon всеми силами хочет обогнать Netflix по количеству выпускаемых фильмов, и особую ставку она делает на приквел культовой трилогии «Властелин колец». Сериал, предположительно, будет рассказывать о событиях, которые произошли до знаменитой фэнтези саги и, возможно, покажет приключения молодого Арагорна, передает The Hollywood Reporter

Глава студии Дженнифер Сэлк рассказала, что Amazon борется всеми силами с утечками информации. В Сеть так и не просочились никакие серьёзные подробности о сюжете или персонажах сериала, а всё потому, что сценаристов охраняют так же, как банковские счета.

Команда авторов находится взаперти под присмотром охранника. Окна в комнате заклеены, а пройти в комнату можно только по отпечатку пальца.

Каждая компания имеет свои предосторожности - например, Disney использует для сценариев специальную бумагу, которую невозможно сфотографировать. Создатели «Игры престолов» устраивали войны с возможными сливами - использовали самоуничтожающиеся сценарии, сбивали дроны со съемочных площадок, строили стены и даже снимали несколько концовок, чтобы запутать любопытных зрителей.

Джерело: teleprogramma.pro