Секс во время беременности: смешные и неловкие истории от женщин



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Женщины со смехом вспоминают интимные моменты своей беременности

Секс может быть потрясающим, веселым, неловким... А если ты – будущая мама, то ничто не мешает ему быть неловким и веселым одновременно.

Семеро женщин со смехом вспоминают интимные моменты своей беременности, когда им было совсем не до смеха.

«Мы с мужем поехали на выходные в гости к его родителям на какой-то семейный праздник, и тут нам захотелось ласки друг друга. Пришлось пробраться в ванную, чтобы нас никто не застукал. А я вообще-то большая девочка, а во время беременности была еще больше. И моя пышная пятая точка застряла в раковине!» — Т., 34

«Во время беременности у меня всегда очень сухо «там», и приходится использовать смазку. В разгар секса я ощутила, что у меня все онемело, и я ничего не чувствую. Мы включили свет и обнаружили, что по ошибке использовали лубрикант с анестетиком (для анального секса). У нас в первый и последний раз был секс под анестезией!» — Ф., 29

«Я отчаянно хотела вызвать схватки и позвонила мужу на работу, чтобы он пришел на обед, и мы все по-быстренькому сделали. А он мне и заявляет: «Я не могу, я пошел делать прививку от гриппа!" Вот насколько ему не хотелось секса со своей сильно беременной женой». — Э., 39

«Я была на восьмом месяце беременности, когда у меня во время секса подкосились ноги, и я шлепнулась на попу. И не могла встать. Муж так смеялся, что у него никак не получалось меня поднять!» — К., 31

«Отец моего сына все время спрашивал, не попадет ли он членом в глаз малышу. Я не знала, как тактично ответить ему, чтобы не унизить, поэтому просто сказала, будто прочла в книге, что ребенка он не заденет». — К., 37

«Я собиралась написать в закрытую группу будущих мамочек о действительно неловком случае, который произошел со мной во время секса при беременности: я просто уснула в самый интересный момент. Но по ошибке я опубликовала этот пост на своей странице, доступной всем!» — Д., 26

«В разгар утех с мужем мне понадобилось по-маленькому, но мне не хотелось останавливаться, и я решила, что потерплю. И тут у меня защекотало в носу. Я не удержалась и ка-а-ак чихну!... Вы догадываетесь, какой конфуз случился дальше». — Л., 36

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