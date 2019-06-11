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    Жизнь

    Селена Гомес стала самой популярной звездой в Instagram по количеству лайков

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    Селена Гомес&nbsp; - Селена Гомес стала самой популярной звездой в Instagram по количеству лайков
    Селена Гомес 

    На второй строчке обосновалась 21-летняя Кайли Дженнер – она в среднем набирает по 3,6 миллиона лайков за пост

    26-летняя Селена Гомес возглавила рейтинг самых популярных звезд в Instagram по количеству лайков. Исследование провели аналитики платформы Hype Auditor, которая определяет степень вовлеченности реальных пользователей Instagram и отсеивает фальшивых юзеров.

    Несмотря на то что Гомес не лидирует в Instagram по количеству подписчиков (число ее фолловеров составляет 151 миллион человек), ее посты лайкают больше, чем чьи-либо другие,– в среднем она набирает по 4,6 миллиона сердечек за публикацию. При этом отношения с соцсетями у звезды непростые: она не раз сталкивалась с критикой в свой адрес, в результате чего была вынуждена взять перерыв в виртуальном общении, а недавно заявила, что социальные сети – это «настоящий ужас».

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    Селена Гомес стала самой популярной звездой в Instagram по количеству лайков
    Селена Гомес стала самой популярной звездой в Instagram по количеству лайков
    Селена Гомес стала самой популярной звездой в Instagram по количеству лайков
    Селена Гомес стала самой популярной звездой в Instagram по количеству лайков
    Селена Гомес стала самой популярной звездой в Instagram по количеству лайков
    Селена Гомес стала самой популярной звездой в Instagram по количеству лайков
    Селена Гомес стала самой популярной звездой в Instagram по количеству лайков

    На второй строчке обосновалась 21-летняя Кайли Дженнер – она в среднем набирает по 3,6 миллиона лайков за пост.

    Третьим стал 34-летний Криштиану Роналду, получающий по 2,8 миллиона лайков за публикацию. Кстати, в прошлом году именно португальский футболист возглавил рейтинг Instagram по количеству подписчиков сейчас на него подписано более 170 миллионов человек.

     

     

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