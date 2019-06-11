Селена Гомес стала самой популярной звездой в Instagram по количеству лайков



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Селена Гомес

На второй строчке обосновалась 21-летняя Кайли Дженнер – она в среднем набирает по 3,6 миллиона лайков за пост

26-летняя Селена Гомес возглавила рейтинг самых популярных звезд в Instagram по количеству лайков. Исследование провели аналитики платформы Hype Auditor, которая определяет степень вовлеченности реальных пользователей Instagram и отсеивает фальшивых юзеров.

Несмотря на то что Гомес не лидирует в Instagram по количеству подписчиков (число ее фолловеров составляет 151 миллион человек), ее посты лайкают больше, чем чьи-либо другие,– в среднем она набирает по 4,6 миллиона сердечек за публикацию. При этом отношения с соцсетями у звезды непростые: она не раз сталкивалась с критикой в свой адрес, в результате чего была вынуждена взять перерыв в виртуальном общении, а недавно заявила, что социальные сети – это «настоящий ужас».

На второй строчке обосновалась 21-летняя Кайли Дженнер – она в среднем набирает по 3,6 миллиона лайков за пост.

Третьим стал 34-летний Криштиану Роналду, получающий по 2,8 миллиона лайков за публикацию. Кстати, в прошлом году именно португальский футболист возглавил рейтинг Instagram по количеству подписчиков сейчас на него подписано более 170 миллионов человек.