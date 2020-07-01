Северная Корея взорвала межкорейский офис связи из-за порноснимков жены Ким Чен Ына



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Отмечается, что в лисотвках была напечатана «нечистоплотная, оскорбительная пропаганда, направленная на супругу» Ким Чен Ына

Глава КНДР Ким Чен Ын возмутился листовкам, засылаемым Южной Кореей через государственную границу, на которых его жена Ли Соль Чжу представлена в непристойном виде. В этих контрпропагандистских материалах сообщалось, что его супруга снималась в порнофильме, пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что эти листовки и сподвигли северокорейского лидера отдать приказ взорвать межкорейский офис связи в Кэсоне. Отмечается, что в них была напечатана «нечистоплотная, оскорбительная пропаганда, направленная на супругу» Ким Чен Ына.