Шарлотта из «Секса в большом городе» стала мамой во второй раз

В отличии о героини любимого сериала, Кристин Дэвис не стремилась стать женой и матерью, но повторить судьбу персонажа ей все же удалось

В 2011 году актриса удочерила девочку по имени Джемма Роуз. И вот спустя семь лет Кристин решилась на второго ребенка. Журналист Марк Малкин в посте на Facebook сообщил, что 53-летняя Дэвис усыновила мальчика. Сама же актриса никак не комментирует новость. «Семья Кристин Дэвис стала больше. У меня есть эксклюзивное



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Кристин Дэвис с дочкой

В отличии о героини любимого сериала, Кристин Дэвис не стремилась стать женой и матерью, но повторить судьбу персонажа ей все же удалось

В 2011 году актриса удочерила девочку по имени Джемма Роуз. И вот спустя семь лет Кристин решилась на второго ребенка.

Журналист Марк Малкин в посте на Facebook сообщил, что 53-летняя Дэвис усыновила мальчика. Сама же актриса никак не комментирует новость.

«Семья Кристин Дэвис стала больше. У меня есть эксклюзивное сообщение о том, что звезда «Секса в большом городе» усыновила мальчика. Впервые Дэвис стала мамой в 2011 году, когда удочерила Джемму.

«Я этого очень хотела. Желание исполнено, и это оказалось намного прекраснее, чем я ожидала», о — говорила она об усыновлении в давнем интервью People. Теперь же она счастлива в двойне! Поздравляю!», — написал Малкин.

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Джерело: graziamagazine.ru