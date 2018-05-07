Шарлотта из «Секса в большом городе» стала мамой во второй раз
- Сьогодні, 13:03
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В отличии о героини любимого сериала, Кристин Дэвис не стремилась стать женой и матерью, но повторить судьбу персонажа ей все же удалось
В 2011 году актриса удочерила девочку по имени Джемма Роуз. И вот спустя семь лет Кристин решилась на второго ребенка.
Журналист Марк Малкин в посте на Facebook сообщил, что 53-летняя Дэвис усыновила мальчика. Сама же актриса никак не комментирует новость.
«Семья Кристин Дэвис стала больше. У меня есть эксклюзивное сообщение о том, что звезда «Секса в большом городе» усыновила мальчика. Впервые Дэвис стала мамой в 2011 году, когда удочерила Джемму.
«Я этого очень хотела. Желание исполнено, и это оказалось намного прекраснее, чем я ожидала», о — говорила она об усыновлении в давнем интервью People. Теперь же она счастлива в двойне! Поздравляю!», — написал Малкин.
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Джерело: graziamagazine.ru