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    Жизнь

    Шэрон Стоун рассказала, как после инсульта от нее все отвернулись

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    Шэрон Стоун - Шэрон Стоун рассказала, как после инсульта от нее все отвернулись
    Шэрон Стоун

    61-летняя звезда призналась, что много лет назад находилась на волосок от смерти

    Секс-символ 90-х Шэрон Стоун, в недавнем интервью рассказала о том, что в 2001 году перенесла инсульт. Она долго держала в себе пережитые тогда эмоции, и только спустя 18 лет решила рассказать, что же ей пришлось испытать в те трудные дни.

    Знаменитость обратилась к врачам с постоянно мучающими ее головными болями. Но врачи не сразу диагностировали инсульт. Даже в ходе тщательного обследования, когда женщину госпитализировали в клинику Сан-Франциско, медики не увидели лопнувшего сосуда. Лишь спустя девять дней кровоизлияние было обнаружено, но время ушло: у актрисы стала неметь часть лица.

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    Шэрон Стоун рассказала, как после инсульта от нее все отвернулись
    Шэрон Стоун рассказала, как после инсульта от нее все отвернулись
    Шэрон Стоун рассказала, как после инсульта от нее все отвернулись
    Шэрон Стоун рассказала, как после инсульта от нее все отвернулись
    Шэрон Стоун рассказала, как после инсульта от нее все отвернулись
    Шэрон Стоун рассказала, как после инсульта от нее все отвернулись
    Шэрон Стоун рассказала, как после инсульта от нее все отвернулись
    Шэрон Стоун рассказала, как после инсульта от нее все отвернулись
    Шэрон Стоун рассказала, как после инсульта от нее все отвернулись
    Шэрон Стоун рассказала, как после инсульта от нее все отвернулись
    Шэрон Стоун рассказала, как после инсульта от нее все отвернулись

    Была проведена сложная операция, в результате которой актриса чуть не умерла. Из-за разрыва позвоночной артерии пострадал нерв, который был связан со слухом и зрением. Многие рефлексы были утеряны. Шэрон Стоун пришлось заново учиться ходить, писать, читать, разговаривать. На восстановление ушло около семи лет.

    «Я потеряла все, что имела: бизнес, карьеру. Я была самой востребованной кинозвездой, пока не случился инсульт. Это было, как у принцессы Дианы. Она была знаменитой, а потом умерла. После инсульта я чувствовала себя так же: нас обеих забыли», - поделилась актриса.

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    актриса
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