Шэрон Стоун рассказала, как после инсульта от нее все отвернулись



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Шэрон Стоун

61-летняя звезда призналась, что много лет назад находилась на волосок от смерти

Секс-символ 90-х Шэрон Стоун, в недавнем интервью рассказала о том, что в 2001 году перенесла инсульт. Она долго держала в себе пережитые тогда эмоции, и только спустя 18 лет решила рассказать, что же ей пришлось испытать в те трудные дни.

Знаменитость обратилась к врачам с постоянно мучающими ее головными болями. Но врачи не сразу диагностировали инсульт. Даже в ходе тщательного обследования, когда женщину госпитализировали в клинику Сан-Франциско, медики не увидели лопнувшего сосуда. Лишь спустя девять дней кровоизлияние было обнаружено, но время ушло: у актрисы стала неметь часть лица.

Была проведена сложная операция, в результате которой актриса чуть не умерла. Из-за разрыва позвоночной артерии пострадал нерв, который был связан со слухом и зрением. Многие рефлексы были утеряны. Шэрон Стоун пришлось заново учиться ходить, писать, читать, разговаривать. На восстановление ушло около семи лет.

«Я потеряла все, что имела: бизнес, карьеру. Я была самой востребованной кинозвездой, пока не случился инсульт. Это было, как у принцессы Дианы. Она была знаменитой, а потом умерла. После инсульта я чувствовала себя так же: нас обеих забыли», - поделилась актриса.