Скандальный фильм о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд» получил премию «Эмми»



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Майкл Джексон

Режиссер, получая статуэтку, поблагодарил героев за смелость, честность и возможность пролить свет на насилие над детьми

Лента HBO «Покидая Неверленд» получила премию «Эмми» в номинации «лучший документальный фильм». Скандальная четырехчасовая картина, снятая режиссером Дэном Ридом, основана на показаниях двух мужчин, обвинивших Майкла Джексона в сексуальном насилии. По их словам, певец занимался растлением детей на своем знаменитом ранчо Неверленд. Фильм вызвал негодование среди поклонников поп-короля, которые обвинили «жертв» Джексона во лжи и попытках прославиться за счет покойного музыканта.

Адвокат семьи Джексона уже прокомментировал это решение: «Проект, который является полным вымыслом, получил награду как лучший документальный фильм. Это смешно. Нет никаких доказательств того, что Майкл совершал подобные преступления. Этот якобы документальный фильм был снят в тайне, и никто, кроме двух главных героев и их семей, даже не принимал в нем участия». В свою очередь, Дэн Рид, получая статуэтку, поблагодарил героев за смелость, честность и возможность пролить свет на насилие над детьми.

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