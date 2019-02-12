Скончался актер, сыгравший в «Звездных вратах» и «Докторе Хаусе»



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Кармен Аргензиано

Артист ушел из жизни в Лос-Анджелесе в возрасте 75 лет

Американский актер Кармен Аргензиано умер 10 февраля на 76-м году жизни. Зрителям он запомнился по блистательным ролям в фильмах «Крестный отец -2», «Звездные врата» и «Доктор Хаус».

«В то время как он был классным актером и непревзойденным джентльменом, он был также заботливым и щедрым человеком», – написал представитель актера на странице в Facebook. Поклонники и коллеги Аргензиано вспоминают актера «милым, добрым, не осуждающим» и настоящим профессионалом, передает издание The Sun.

Кармен Аргензиано родился в 1943 году в городе Шарон, штат Пенсильвания. Актер работал более чем в 50 проектах, среди которых «Угнать за 60 секунд», «Обмани меня», оскароносный «Крестный отец - 2» и сериал «Звездные врата», в котором он играл с 1998 по 2005 год.