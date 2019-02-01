Состояние президента Louis Vuitton Бернара Арно увеличилось за день на $4 миллиарда



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Бернар Арно

В списке богатейших людей планеты французский бизнесмен занимает четвертое место

За один день 69-летний Бернар Арно, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, стал богаче на $4,3 миллиарда Состояние французского бизнесмена увеличилось, так как выросли котировки LVMH после публикации годового отчета, сообщает Bloomberg.

Вчера акции компании оценивались в 279 евро за бумагу, достигнув лучшего показателя за несколько последних лет. По данным Bloomberg, состояние Арно составляет $76,9 миллиарда. В списке богатейших людей планеты он занимает четвертое место. На первом – основатель Amazon Джефф Безос с $138 миллиардами, на втором – создатель Microsoft Билл Гейтс ($95,5 миллиарда), а на третьем – президент Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффетт ($84,8 миллиарда).

Долгие годы Бернар Арно неизменно становился одним из лидеров финансовых подсчетов Forbes, а в 2018 году агентство Bloomberg, являющееся ведущим поставщиком финансовой информации, назвало бизнесмена богатейшим человеком Европы.

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