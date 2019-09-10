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    Жизнь

    Стало известно, с кем Богдан зажигал на День Независимости в Сен-Тропе

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    <p>Андрей Богдан</p> <p>Фото: Главком</p> - Стало известно, с кем Богдан зажигал на День Независимости в Сен-Тропе

    Андрей Богдан

    Фото: Главком

    Ведущей мероприятия была Катя Осадчая, а развлекал гостей российский юморист и музыкант Семен Слепаков

    Несколько недель назад украинцев удивило странное поведение главы Офиса президента Андрея Богдана на День Независимости Украины: соратник Зеленского предпочел официальному мероприятию вечеринку в Сен-Тропе.

    Как позже оказалось, это была свадьба «смотрящего» за Минюстом Андрея Довбенко. Прошло уже более двух недель, но только сейчас стали известны детали трехдневного праздника.

    Журналисты Bihus info обнародовали видео, в котором рассказали, кто еще, кроме Андрея Богдана и Андрея Вавриша, тусили во Франции с влиятельной теневой фигурой в системе министерства юстиции и рейдерских захватов Довбенко.

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    Богдан и Довбенко
    Олег Семинский
    Стало известно, с кем Богдан зажигал на День Независимости в Сен-Тропе
    Виктория Джарты
    Стало известно, с кем Богдан зажигал на День Независимости в Сен-Тропе
    Стало известно, с кем Богдан зажигал на День Независимости в Сен-Тропе
    Стало известно, с кем Богдан зажигал на День Независимости в Сен-Тропе
    Стало известно, с кем Богдан зажигал на День Независимости в Сен-Тропе
    Стало известно, с кем Богдан зажигал на День Независимости в Сен-Тропе
    Стало известно, с кем Богдан зажигал на День Независимости в Сен-Тропе
    Стало известно, с кем Богдан зажигал на День Независимости в Сен-Тропе
    Стало известно, с кем Богдан зажигал на День Независимости в Сен-Тропе

    Богдан, кстати, комментировать свое присутствие на скандальной свадьбе отказался. Кроме целого списка юристов, на трехдневной пирушке в Сен-Тропе были замечены депутаты из «Слуги народа» Олег Семинский и Николай Сольский.

    Также среди гостей была и судья Хозяйственного суда города Киева, дочь покойного экс-премьера АР Крым Василия Джарты, Виктория Джарты.

    Также второй день свадьбы на 43-метровой яхте были замечены Председатель Одесского хозяйственного суда Наталья Богацкая и даже бизнесмен из Харькова с российскими связями Павел Фукс.

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    Андрей Богдан свадьба День независимости
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