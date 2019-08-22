«Стараюсь не плакать»: Анджелина Джоли попрощалась с 18-летним сыном в Корее



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Анджелина Джоли с сыном

Кинозведа прилетела в Сеул

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли побывала в одном из старейших учебных заведений страны Южной Кореи, в который поступил ее 18-летний приемный сын Мэддокс.

Парень сообщил о том, что хочет учиться за рубежом, еще несколько месяцев назад. Он увлекался корейской культурой, изучал язык, а летом поступил в престижный Университет Енсе в Сеуле, на факультет биоинженерии. Мэддокс принял решение покинуть Лос-Анджелес, и звездная мама отправилась в путешествие вместе с ним.

Вместе с Мэддоксом актриса оценила учебное заведение, а также пообщалась со студентами. На вопрос о том, сколько времени продлится ее визит, Анджелина с грустной улыбкой ответила: «Сегодня я уезжаю. Оставлю его здесь. Все понимаю и стараюсь не плакать».