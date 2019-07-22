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    Жизнь

    Стендап-комик умер на сцене

    • Розсилка
    Стендап-комик умер на сцене

    Артист внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание

    Индийский стендап-комик Манджунат Найду скончался во время выступления в дубайском отеле Clavichord Signature. В программе вечера принимали участие несколько известных артистов, Найду вышел на сцену последним.

    По словам пиар-менеджера отеля, он сразу же признался зрителям, что чувствует нарастающее беспокойство, после чего начал задыхаться и сел на стоящую рядом скамейку. Публика подумала, что это часть представления и не сразу поняла, что 36-летнему мужчине стало плохо и становилось еще хуже.

    Но комик продолжил смешить зал, после чего неожиданно упал на пол. Через три минуты на сцену выбежали организаторы мероприятия и сотрудники отеля, которые принялись оказывать артисту первую помощь. Сразу же вызвали скорую, которая приехала через несколько минут. Медработники пытались спасти комика: сделали непрямой массаж сердца, затем вкололи адреналин. Реанимационные мероприятия продолжались в течение получаса, но не дали результатов. Найду умер от остановки сердца, не приходя в сознание.

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    артист умер
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