Стильная королева Иордании Рания посетила Стамбул (фото)



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Королева Рания

У супруги Абдаллы II есть свой собственный стиль, в котором соединяются любовь к роскоши, женственность и элегантность

В минувшие выходные президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимал в Стамбуле иорданского короля Абдаллу II, который прибыл в Турцию с двухдневным визитом. Монарх приехал не один, а с супругой – королевой Ранией.

В субботу, 2 февраля, турецкий президент и его жена Эмине встречали гостей в собственной резиденции. В честь короля и королевы был устроен ужин в залах с высокими потолками и видом на пролив Босфор. Королева Рания надела шелковый костюм металлического оттенка, состоявший из блузы и юбки. Аксессуары играли не последнюю роль в образе: элегантный пояс серебристого оттенка подчеркнул тонкую талию жены короля, а туфли-лодочки и миниатюрная сумка на цепочке гармонировали с нарядом по фактуре и цвету.

У супруги Абдаллы II есть свой собственный стиль, в котором соединяются любовь к роскоши, женственность и элегантность. Однако не всегда о выборе королевы Рании отзываются с похвалой. В начале года в соцсети раскритиковали ее за огромные траты на гардероб.