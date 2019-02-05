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    Жизнь

    Стильная королева Иордании Рания посетила Стамбул (фото)

    • Розсилка
    Королева Рания - Стильная королева Иордании Рания посетила Стамбул (фото)
    Королева Рания

    У супруги Абдаллы II есть свой собственный стиль, в котором соединяются любовь к роскоши, женственность и элегантность

    В минувшие выходные президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимал в Стамбуле иорданского короля Абдаллу II, который прибыл в Турцию с двухдневным визитом. Монарх приехал не один, а с супругой – королевой Ранией.

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    Стильная королева Иордании Рания посетила Стамбул (фото)
    Стильная королева Иордании Рания посетила Стамбул (фото)
    Стильная королева Иордании Рания посетила Стамбул (фото)
    Стильная королева Иордании Рания посетила Стамбул (фото)
    Стильная королева Иордании Рания посетила Стамбул (фото)

    В субботу, 2 февраля, турецкий президент и его жена Эмине встречали гостей в собственной резиденции. В честь короля и королевы был устроен ужин в залах с высокими потолками и видом на пролив Босфор. Королева Рания надела шелковый костюм металлического оттенка, состоявший из блузы и юбки. Аксессуары играли не последнюю роль в образе: элегантный пояс серебристого оттенка подчеркнул тонкую талию жены короля, а туфли-лодочки и миниатюрная сумка на цепочке гармонировали с нарядом по фактуре и цвету.

    У супруги Абдаллы II есть свой собственный стиль, в котором соединяются любовь к роскоши, женственность и элегантность. Однако не всегда о выборе королевы Рании отзываются с похвалой. В начале года в соцсети раскритиковали ее за огромные траты на гардероб.

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    мода и красота Реджеп Тайип Эрдоган
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