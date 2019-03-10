Супермодель Кара Делевинь появилась на премьере фильма в образе девушки из соседнего двора



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Кара Делевинь Фото: соцсети

Одна из самых узнаваемых моделелей порадовала поклонников новым выходом в свет

26-летняя топ-модель Кара Делевинь блеснула на премьерном показе фильма «Суперсобаки» в Лос-Анджелесе. На мероприятие модель и актриса пришла в расслабленном образе.

Кара выбрала уютную куртку цвета хаки с белым меховым воротником. Черные скинни идеально подчеркнули стройные ноги звезды. Белый свитер и кроссовки в тон отлично вписались в общую концепцию образа. В качестве аксессуаров модель предпочла только круглые солнцезащитные очки.

На красной ковровой дорожке Кара позировала со смешной собачкой на руках. Звезда пребывала в отличном расположении духа и даже улыбалась фотографам, чего обычно не делает.

Кара Делевинь часто выбирает образы в разных стилях. На недавнем показе Dior она появилась в воздушном платье без белья.