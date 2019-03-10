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    Жизнь

    Супермодель Кара Делевинь появилась на премьере фильма в образе девушки из соседнего двора

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    <p>Кара Делевинь</p> <p>Фото: соцсети</p> - Супермодель Кара Делевинь появилась на премьере фильма в образе девушки из соседнего двора

    Кара Делевинь

    Фото: соцсети

    Одна из самых узнаваемых моделелей порадовала поклонников новым выходом в свет

    26-летняя топ-модель Кара Делевинь блеснула на премьерном показе фильма «Суперсобаки» в Лос-Анджелесе. На мероприятие модель и актриса пришла в расслабленном образе.

    Кара выбрала уютную куртку цвета хаки с белым меховым воротником. Черные скинни идеально подчеркнули стройные ноги звезды. Белый свитер и кроссовки в тон отлично вписались в общую концепцию образа. В качестве аксессуаров модель предпочла только круглые солнцезащитные очки.

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    Супермодель Кара Делевинь появилась на премьере фильма в образе девушки из соседнего двора
    Супермодель Кара Делевинь появилась на премьере фильма в образе девушки из соседнего двора
    Супермодель Кара Делевинь появилась на премьере фильма в образе девушки из соседнего двора
    Супермодель Кара Делевинь появилась на премьере фильма в образе девушки из соседнего двора
    Супермодель Кара Делевинь появилась на премьере фильма в образе девушки из соседнего двора
    Супермодель Кара Делевинь появилась на премьере фильма в образе девушки из соседнего двора
    Фото: соцсети

    На красной ковровой дорожке Кара позировала со смешной собачкой на руках. Звезда пребывала в отличном расположении духа и даже улыбалась фотографам, чего обычно не делает.

    Кара Делевинь часто выбирает образы в разных стилях. На недавнем показе Dior она появилась в воздушном платье без белья.

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