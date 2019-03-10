Супермодель Кара Делевинь появилась на премьере фильма в образе девушки из соседнего двора
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Розсилка
Кара Делевинь
Фото: соцсети
Одна из самых узнаваемых моделелей порадовала поклонников новым выходом в свет
26-летняя топ-модель Кара Делевинь блеснула на премьерном показе фильма «Суперсобаки» в Лос-Анджелесе. На мероприятие модель и актриса пришла в расслабленном образе.
Кара выбрала уютную куртку цвета хаки с белым меховым воротником. Черные скинни идеально подчеркнули стройные ноги звезды. Белый свитер и кроссовки в тон отлично вписались в общую концепцию образа. В качестве аксессуаров модель предпочла только круглые солнцезащитные очки.
На красной ковровой дорожке Кара позировала со смешной собачкой на руках. Звезда пребывала в отличном расположении духа и даже улыбалась фотографам, чего обычно не делает.
Кара Делевинь часто выбирает образы в разных стилях. На недавнем показе Dior она появилась в воздушном платье без белья.