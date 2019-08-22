Сын Анджелины Джоли отказался признавать Брэда Питта своим отцом



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Анджелина Джоли с сыном

Отношения молодого человека и Брэда Питта окончательно разладились

18-летний Мэддокс – приемный сын Анджелины жоли и Брэда Питта – всеми силами сторонится 55-летнего звездного отца.

Джоли усыновила мальчика в 2002 году в Камбодже. Ему на тот момент было около года. Как только она стала встречаться с Брэдом Питтом, он также подал документы на усыновление Мэддокса.

Теперь супруги не могут окончательно развестись. После долгих судебных разбирательств Питт наконец-то добился права проводить время с отпрысками. Но отношения с Мэддоксом у него очень напряженные. Юноша давно не посещал дом отца.

«Мэддокс очень близок с мамой, а вот отца сторонится. Он действительно не признает себя сыном Брэда Питта», – сообщил источник из окружения звездного семейства.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шесть детей. В 2002 году Энджи усыновила Мэддокса (сейчас ему 18 лет), в 2005 году она удочерила Захару (14 лет), в 2006 году появилась на свет их биологическая дочь Шайло (13 лет), в 2007 году они усыновили трехлетнего мальчика Пакса (15 лет), в 2008 году актриса родила двойню – мальчика Нокса и девочку Вивьен (11 лет).