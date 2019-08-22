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    Жизнь

    Сын Анджелины Джоли отказался признавать Брэда Питта своим отцом

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    Анджелина Джоли с сыном - Сын Анджелины Джоли отказался признавать Брэда Питта своим отцом
    Анджелина Джоли с сыном

    Отношения молодого человека и Брэда Питта окончательно разладились

    18-летний Мэддокс – приемный сын Анджелины жоли и Брэда Питта – всеми силами сторонится 55-летнего звездного отца.

    Джоли усыновила мальчика в 2002 году в Камбодже. Ему на тот момент было около года. Как только она стала встречаться с Брэдом Питтом, он также подал документы на усыновление Мэддокса.

    Теперь супруги не могут окончательно развестись. После долгих судебных разбирательств Питт наконец-то добился права проводить время с отпрысками. Но отношения с Мэддоксом у него очень напряженные. Юноша давно не посещал дом отца.

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    Сын Анджелины Джоли отказался признавать Брэда Питта своим отцом
    Сын Анджелины Джоли отказался признавать Брэда Питта своим отцом
    Сын Анджелины Джоли отказался признавать Брэда Питта своим отцом
    Сын Анджелины Джоли отказался признавать Брэда Питта своим отцом
    Сын Анджелины Джоли отказался признавать Брэда Питта своим отцом
    Сын Анджелины Джоли отказался признавать Брэда Питта своим отцом
    Сын Анджелины Джоли отказался признавать Брэда Питта своим отцом
    Сын Анджелины Джоли отказался признавать Брэда Питта своим отцом
    Сын Анджелины Джоли отказался признавать Брэда Питта своим отцом
    Сын Анджелины Джоли отказался признавать Брэда Питта своим отцом
    Сын Анджелины Джоли отказался признавать Брэда Питта своим отцом
    Сын Анджелины Джоли отказался признавать Брэда Питта своим отцом
    Сын Анджелины Джоли отказался признавать Брэда Питта своим отцом

    «Мэддокс очень близок с мамой, а вот отца сторонится. Он действительно не признает себя сыном Брэда Питта», – сообщил источник из окружения звездного семейства.

    У Анджелины Джоли и Брэда Питта шесть детей. В 2002 году Энджи усыновила Мэддокса (сейчас ему 18 лет), в 2005 году она удочерила Захару (14 лет), в 2006 году появилась на свет их биологическая дочь Шайло (13 лет), в 2007 году они усыновили трехлетнего мальчика Пакса (15 лет), в 2008 году актриса родила двойню – мальчика Нокса и девочку Вивьен (11 лет).

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    актриса
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