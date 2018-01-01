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    Как праздновать Татьянин день: обычаи, приметы, традиции и поздравления

    Что нужно помнить в Татьянин день: Поздравления, обычаи, поверья
    Сегодня, 25 января православный мир отмечает Татьянин день, который чтит память святой Татианы Римской. Также в этот день празднуется День студента, пишет «Главком». Татьянин день. Происхождение праздника Святая, памяти которой посвящен этот день, родилась в Риме около 200 года в семье знатных христиан. В ту эпоху в столице Римской
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    Татьянин день
    Татьянин день

    Что нужно помнить в Татьянин день: Поздравления, обычаи, поверья

    Сегодня, 25 января православный мир отмечает Татьянин день, который чтит память святой Татианы Римской. Также в этот день празднуется День студента, пишет «Главком».

    Татьянин день. Происхождение праздника

    Святая, памяти которой посвящен этот день, родилась в Риме около 200 года в семье знатных христиан. В ту эпоху в столице Римской империи было много языческих храмов. Во время одного из гонений на христиан язычники схватили эту девушку и попытались заставить ее принести в жертву языческим богам. Однако во время того, как выполнялся этот ритуал, статуя Аполлона упала и разбилась.

    После этого Татиану пытали и держали в заточении в храме Зевса. Кроме того ее хотели утопить и загоняли в клетку ко льву. Несмотря на такие мучения, она не отказывалась от своей веры. В итоге ее приговорили к казни и обезглавили вместе с ее отцом. Позже Татиану провозгласили святой, а день ее смерти 25 января стал Татьяниным днем.

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    День студента. История празднования

    В этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского университета» (теперь это МГУ). Позже император Николай I приказал праздновать 25 января как день всех высших учебных заведений в Российской империи.

    После октябрьской революции этот праздник перестали отмечать. А возобновилась традиция лишь в 90-е годы.

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    Приметы на Татьянин день

    Большинство примет в Татьянин день связано с учебой, тем более что у многих студентов как раз идет сессия. Согласно одному из наиболее забавных суеверий нужно высунуться в открытое окно или выйти на балкон с зачеткой, помахать ей в воздухе и покричать «Халява, приди!» Если кто-то из прохожих ответит «Уже в пути», то это считается самой точной гарантией отлично сданной сессии.

    Также некоторые студенты считают, что нужно нарисовать в Татьянин день на последней странице зачетки деревенский домик с трубой и дымом из нее. И чем длиннее будет дым, тем легче будет учеба.

    Еще одно поверье говорит о том, что 25 января нужно забраться на самое высокое место в округе и загадать желание, глядя на солнце.

    Кроме студенческих, есть и другие приметы. Татьянин день раньше в народе считался женским. Девушки делали метелки-амулеты из перьев, ниток и других материалов. Их старались спрятать в доме понравившегося молодого человека или подсунуть ему в карман – считалось, что таким образом можно приворожить избранника.

    Вместе с тем популярным считается гадание с луком. Согласно ему, вечером, в канун Татьяниного дня, перед сном нужно подумать о том, каким должен быть будущий муж. Возможно, есть уже какой-то определенный человек — в этом случае нужно сконцентрировать внимание именно на нем, взять несколько луковиц и на каждой написать мужские имена. Можно те, что принадлежат знакомым мужчинам, можно и любые другие. Луковицы посадить в воду. Наблюдать за ними несколько дней. Какая луковица прорастет первой — от того мужчины и ждать предложения руки и сердца.

    Также на Татьянин день было принято заниматься домашним хозяйством. В этот день, к примеру, стирали половики и развешивали их сушиться на изгороди – чтобы все видели, какая хозяйственная девушка живет в доме.

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    Лучшие поздравления с днем Татьяны

    Татьянин день — все отмечают день студента.

    И ты его отметить не забудь.

    И подари себе веселые моменты,

    Спеши от пар и лекций отдохнуть.

    Пусть этот праздник принесет тебе удачу,

    Еще — желаю сил побольше накопить,

    Чтоб уже завтра сложные задачи

    Ты, лишь взглянув, мог запросто решить.

    *** 

    Быть студентом — это круто.

    И хочу я пожелать,

    Чтобы сложные науки

    На "отлично" все сдавать.

    ***

    Чтобы жизнь всегда кипела,

    А душа от счастья пела,

    Сессия не омрачала,

    Только радость доставляла.

    ***

    Творческого вдохновенья

    Пожелать еще хочу,

    Чтобы трудные решенья

    Всегда были по плечу!

    *** 

    В зачетке будет пусть "отлично"

    И все предметы — "автомат",

    Чтоб с благодарностью лишь лично

    Тебя встречал бы деканат.

    ***

    Чтоб эта жизнь студента вечно

    Казалась будто сладкий сон...

    И чтоб в конце учёбы этой

    В руках был красный твой диплом!

    ***

    С днем Татьяны поздравляю!

    И хочу вам пожелать:

    В жизни радости, здоровья,

    Не грустить, не унывать!

    Улыбаться, быть любимым,

    Верить в счастье, доброту,

    Восхищаться: жизнь прекрасна,

    И похожа на мечту!

    Поздравляем! Пусть Татьяна

    Вас поддержит, исцелит,

    Путь во всем вам помогает

    И во всем благоволит!

    *** 

    Татьянин День, Татьянин пир –

    Сегодня празднует весь мир,

    Ведь имя это – непростое:

    Оно поистине святое.

    Холодной зимнею порою,

    Как лучик солнышка весною,

    Татьянин день согреет душу,

    Нет праздника добрей и лучше!

    Пусть будут счастливы Татьяны,

    И красотой, чудесным станом

    Сердца мужские покоряют,

    В любви признанья получают!

    студенти
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