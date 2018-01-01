Что нужно помнить в Татьянин день: Поздравления, обычаи, поверья

Сегодня, 25 января православный мир отмечает Татьянин день, который чтит память святой Татианы Римской. Также в этот день празднуется День студента, пишет «Главком». Татьянин день. Происхождение праздника Святая, памяти которой посвящен этот день, родилась в Риме около 200 года в семье знатных христиан. В ту эпоху в столице Римской

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Татьянин день

Что нужно помнить в Татьянин день: Поздравления, обычаи, поверья

Сегодня, 25 января православный мир отмечает Татьянин день, который чтит память святой Татианы Римской. Также в этот день празднуется День студента, пишет «Главком».

Татьянин день. Происхождение праздника

Святая, памяти которой посвящен этот день, родилась в Риме около 200 года в семье знатных христиан. В ту эпоху в столице Римской империи было много языческих храмов. Во время одного из гонений на христиан язычники схватили эту девушку и попытались заставить ее принести в жертву языческим богам. Однако во время того, как выполнялся этот ритуал, статуя Аполлона упала и разбилась.

После этого Татиану пытали и держали в заточении в храме Зевса. Кроме того ее хотели утопить и загоняли в клетку ко льву. Несмотря на такие мучения, она не отказывалась от своей веры. В итоге ее приговорили к казни и обезглавили вместе с ее отцом. Позже Татиану провозгласили святой, а день ее смерти 25 января стал Татьяниным днем.

День студента. История празднования

В этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского университета» (теперь это МГУ). Позже император Николай I приказал праздновать 25 января как день всех высших учебных заведений в Российской империи.

После октябрьской революции этот праздник перестали отмечать. А возобновилась традиция лишь в 90-е годы.

Приметы на Татьянин день

Большинство примет в Татьянин день связано с учебой, тем более что у многих студентов как раз идет сессия. Согласно одному из наиболее забавных суеверий нужно высунуться в открытое окно или выйти на балкон с зачеткой, помахать ей в воздухе и покричать «Халява, приди!» Если кто-то из прохожих ответит «Уже в пути», то это считается самой точной гарантией отлично сданной сессии.

Также некоторые студенты считают, что нужно нарисовать в Татьянин день на последней странице зачетки деревенский домик с трубой и дымом из нее. И чем длиннее будет дым, тем легче будет учеба.

Еще одно поверье говорит о том, что 25 января нужно забраться на самое высокое место в округе и загадать желание, глядя на солнце.

Кроме студенческих, есть и другие приметы. Татьянин день раньше в народе считался женским. Девушки делали метелки-амулеты из перьев, ниток и других материалов. Их старались спрятать в доме понравившегося молодого человека или подсунуть ему в карман – считалось, что таким образом можно приворожить избранника.

Вместе с тем популярным считается гадание с луком. Согласно ему, вечером, в канун Татьяниного дня, перед сном нужно подумать о том, каким должен быть будущий муж. Возможно, есть уже какой-то определенный человек — в этом случае нужно сконцентрировать внимание именно на нем, взять несколько луковиц и на каждой написать мужские имена. Можно те, что принадлежат знакомым мужчинам, можно и любые другие. Луковицы посадить в воду. Наблюдать за ними несколько дней. Какая луковица прорастет первой — от того мужчины и ждать предложения руки и сердца.

Также на Татьянин день было принято заниматься домашним хозяйством. В этот день, к примеру, стирали половики и развешивали их сушиться на изгороди – чтобы все видели, какая хозяйственная девушка живет в доме.

Лучшие поздравления с днем Татьяны

Татьянин день — все отмечают день студента.

И ты его отметить не забудь.

И подари себе веселые моменты,

Спеши от пар и лекций отдохнуть.

Пусть этот праздник принесет тебе удачу,

Еще — желаю сил побольше накопить,

Чтоб уже завтра сложные задачи

Ты, лишь взглянув, мог запросто решить.

***

Быть студентом — это круто.

И хочу я пожелать,

Чтобы сложные науки

На "отлично" все сдавать.

***

Чтобы жизнь всегда кипела,

А душа от счастья пела,

Сессия не омрачала,

Только радость доставляла.

***

Творческого вдохновенья

Пожелать еще хочу,

Чтобы трудные решенья

Всегда были по плечу!

***

В зачетке будет пусть "отлично"

И все предметы — "автомат",

Чтоб с благодарностью лишь лично

Тебя встречал бы деканат.

***

Чтоб эта жизнь студента вечно

Казалась будто сладкий сон...

И чтоб в конце учёбы этой

В руках был красный твой диплом!

***

С днем Татьяны поздравляю!

И хочу вам пожелать:

В жизни радости, здоровья,

Не грустить, не унывать!

Улыбаться, быть любимым,

Верить в счастье, доброту,

Восхищаться: жизнь прекрасна,

И похожа на мечту!

Поздравляем! Пусть Татьяна

Вас поддержит, исцелит,

Путь во всем вам помогает

И во всем благоволит!

***

Татьянин День, Татьянин пир –

Сегодня празднует весь мир,

Ведь имя это – непростое:

Оно поистине святое.

Холодной зимнею порою,

Как лучик солнышка весною,

Татьянин день согреет душу,

Нет праздника добрей и лучше!

Пусть будут счастливы Татьяны,

И красотой, чудесным станом

Сердца мужские покоряют,

В любви признанья получают!