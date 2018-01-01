Как праздновать Татьянин день: обычаи, приметы, традиции и поздравления
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Что нужно помнить в Татьянин день: Поздравления, обычаи, поверья
Сегодня, 25 января православный мир отмечает Татьянин день, который чтит память святой Татианы Римской. Также в этот день празднуется День студента, пишет «Главком».
Татьянин день. Происхождение праздника
Святая, памяти которой посвящен этот день, родилась в Риме около 200 года в семье знатных христиан. В ту эпоху в столице Римской империи было много языческих храмов. Во время одного из гонений на христиан язычники схватили эту девушку и попытались заставить ее принести в жертву языческим богам. Однако во время того, как выполнялся этот ритуал, статуя Аполлона упала и разбилась.
После этого Татиану пытали и держали в заточении в храме Зевса. Кроме того ее хотели утопить и загоняли в клетку ко льву. Несмотря на такие мучения, она не отказывалась от своей веры. В итоге ее приговорили к казни и обезглавили вместе с ее отцом. Позже Татиану провозгласили святой, а день ее смерти 25 января стал Татьяниным днем.
День студента. История празднования
В этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении Московского университета» (теперь это МГУ). Позже император Николай I приказал праздновать 25 января как день всех высших учебных заведений в Российской империи.
После октябрьской революции этот праздник перестали отмечать. А возобновилась традиция лишь в 90-е годы.
Приметы на Татьянин день
Большинство примет в Татьянин день связано с учебой, тем более что у многих студентов как раз идет сессия. Согласно одному из наиболее забавных суеверий нужно высунуться в открытое окно или выйти на балкон с зачеткой, помахать ей в воздухе и покричать «Халява, приди!» Если кто-то из прохожих ответит «Уже в пути», то это считается самой точной гарантией отлично сданной сессии.
Также некоторые студенты считают, что нужно нарисовать в Татьянин день на последней странице зачетки деревенский домик с трубой и дымом из нее. И чем длиннее будет дым, тем легче будет учеба.
Еще одно поверье говорит о том, что 25 января нужно забраться на самое высокое место в округе и загадать желание, глядя на солнце.
Кроме студенческих, есть и другие приметы. Татьянин день раньше в народе считался женским. Девушки делали метелки-амулеты из перьев, ниток и других материалов. Их старались спрятать в доме понравившегося молодого человека или подсунуть ему в карман – считалось, что таким образом можно приворожить избранника.
Вместе с тем популярным считается гадание с луком. Согласно ему, вечером, в канун Татьяниного дня, перед сном нужно подумать о том, каким должен быть будущий муж. Возможно, есть уже какой-то определенный человек — в этом случае нужно сконцентрировать внимание именно на нем, взять несколько луковиц и на каждой написать мужские имена. Можно те, что принадлежат знакомым мужчинам, можно и любые другие. Луковицы посадить в воду. Наблюдать за ними несколько дней. Какая луковица прорастет первой — от того мужчины и ждать предложения руки и сердца.
Также на Татьянин день было принято заниматься домашним хозяйством. В этот день, к примеру, стирали половики и развешивали их сушиться на изгороди – чтобы все видели, какая хозяйственная девушка живет в доме.
Лучшие поздравления с днем Татьяны
Татьянин день — все отмечают день студента.
И ты его отметить не забудь.
И подари себе веселые моменты,
Спеши от пар и лекций отдохнуть.
Пусть этот праздник принесет тебе удачу,
Еще — желаю сил побольше накопить,
Чтоб уже завтра сложные задачи
Ты, лишь взглянув, мог запросто решить.
***
Быть студентом — это круто.
И хочу я пожелать,
Чтобы сложные науки
На "отлично" все сдавать.
***
Чтобы жизнь всегда кипела,
А душа от счастья пела,
Сессия не омрачала,
Только радость доставляла.
***
Творческого вдохновенья
Пожелать еще хочу,
Чтобы трудные решенья
Всегда были по плечу!
***
В зачетке будет пусть "отлично"
И все предметы — "автомат",
Чтоб с благодарностью лишь лично
Тебя встречал бы деканат.
***
Чтоб эта жизнь студента вечно
Казалась будто сладкий сон...
И чтоб в конце учёбы этой
В руках был красный твой диплом!
***
С днем Татьяны поздравляю!
И хочу вам пожелать:
В жизни радости, здоровья,
Не грустить, не унывать!
Улыбаться, быть любимым,
Верить в счастье, доброту,
Восхищаться: жизнь прекрасна,
И похожа на мечту!
Поздравляем! Пусть Татьяна
Вас поддержит, исцелит,
Путь во всем вам помогает
И во всем благоволит!
***
Татьянин День, Татьянин пир –
Сегодня празднует весь мир,
Ведь имя это – непростое:
Оно поистине святое.
Холодной зимнею порою,
Как лучик солнышка весною,
Татьянин день согреет душу,
Нет праздника добрей и лучше!
Пусть будут счастливы Татьяны,
И красотой, чудесным станом
Сердца мужские покоряют,
В любви признанья получают!