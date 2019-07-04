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    Жизнь

    Тина Кароль станцевала с повзрослевшим сыном (видео)

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    <p>Тина Кароль</p> <p>instagram.com/tina_karol/</p> - Тина Кароль станцевала с повзрослевшим сыном (видео)

    Тина Кароль

    instagram.com/tina_karol/

    «Мужчина моей мечты», – подписала Тина видео

    Знаменитая украинская певица Тина Кароль растрогала поклонников нежным видео, на котором танцует со своим подросшим сыном Вениамином.

    Так как юноша живет и учится в Великобритании, Тина Кароль редко видится со своим сыном. Но недавно учебный год закончился и Вениамин прилетел на каникулы домой. Так, недавно Тина вместе с сыном посетила одно из мероприятий, где Веня пригласил маму на танце. Вскоре в сети появилось трогательное видео танца Тины и ее сына.

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    Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

    «Мужчина моей мечты», – подписала Тина видео, а поклонники отметили, что именно так выглядит счастье!  

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    Джерело: Viva

    дети звезд Тина Кароль певица
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