Тина Кароль станцевала с повзрослевшим сыном (видео)



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Тина Кароль instagram.com/tina_karol/

«Мужчина моей мечты», – подписала Тина видео

Знаменитая украинская певица Тина Кароль растрогала поклонников нежным видео, на котором танцует со своим подросшим сыном Вениамином.

Так как юноша живет и учится в Великобритании, Тина Кароль редко видится со своим сыном. Но недавно учебный год закончился и Вениамин прилетел на каникулы домой. Так, недавно Тина вместе с сыном посетила одно из мероприятий, где Веня пригласил маму на танце. Вскоре в сети появилось трогательное видео танца Тины и ее сына.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 1 Июл 2019 в 12:13 PDT

«Мужчина моей мечты», – подписала Тина видео, а поклонники отметили, что именно так выглядит счастье!

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Джерело: Viva