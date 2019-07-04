Тина Кароль станцевала с повзрослевшим сыном (видео)
Тина Кароль
instagram.com/tina_karol/
«Мужчина моей мечты», – подписала Тина видео
Знаменитая украинская певица Тина Кароль растрогала поклонников нежным видео, на котором танцует со своим подросшим сыном Вениамином.
Так как юноша живет и учится в Великобритании, Тина Кароль редко видится со своим сыном. Но недавно учебный год закончился и Вениамин прилетел на каникулы домой. Так, недавно Тина вместе с сыном посетила одно из мероприятий, где Веня пригласил маму на танце. Вскоре в сети появилось трогательное видео танца Тины и ее сына.
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«Мужчина моей мечты», – подписала Тина видео, а поклонники отметили, что именно так выглядит счастье!
Джерело: Viva