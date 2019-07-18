  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок

    • Розсилка
    Амаль и Джордж Клуни - У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    Амаль и Джордж Клуни

    Актер получил анонимное письмо с просьбой пройти тест на отцовство

    Джордж Клуни – успешный и востребованный голливудский актер, а также счастливый муж и отец двоих детей, рожденных в браке с Амаль Аламуддин. Однако, по данным СМИ, гармония в семье оказалась нарушена после неожиданного письма, которое артист получил некоторое время назад.

    Автором послания стал некий Стэйси Киблер – друг одной из бывших возлюбленных Клуни. Со спортсменкой Киблер актер встречался с 2011 по 2013 годы.

    1 з 25
    на весь екран згорнути
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок
    У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок

    Так вот, в письме утверждается, что у актера есть внебрачный ребенок от отношений со Стэйси. Аноним также потребовал, чтобы звезда фильма «Солярис» сделал тест на отцовство.

    Однако самое ужасное в этой ситуации, что послание попалось в руки супруге Клуни – Амаль. Она закатила мужу скандал, обвинив его в том, что он скрывает внебрачную дочь, пишет издание NW.

     Читайте также: Одесский кинофестиваль 2019: самые ужасные наряды с красной дорожки.


    артист актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ