У Джорджа Клуни нашелся внебрачный ребенок



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Амаль и Джордж Клуни

Актер получил анонимное письмо с просьбой пройти тест на отцовство

Джордж Клуни – успешный и востребованный голливудский актер, а также счастливый муж и отец двоих детей, рожденных в браке с Амаль Аламуддин. Однако, по данным СМИ, гармония в семье оказалась нарушена после неожиданного письма, которое артист получил некоторое время назад.

Автором послания стал некий Стэйси Киблер – друг одной из бывших возлюбленных Клуни. Со спортсменкой Киблер актер встречался с 2011 по 2013 годы.

Так вот, в письме утверждается, что у актера есть внебрачный ребенок от отношений со Стэйси. Аноним также потребовал, чтобы звезда фильма «Солярис» сделал тест на отцовство.

Однако самое ужасное в этой ситуации, что послание попалось в руки супруге Клуни – Амаль. Она закатила мужу скандал, обвинив его в том, что он скрывает внебрачную дочь, пишет издание NW.



