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    Жизнь

    Ученые доказали, что единороги существовали

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    Ученые доказали, что единороги существовали

    Исследователи отметили, что животные выглядели совсем не радужно

    В журнале Nature Ecology & Evolution опубликовали исследование, которое подтверждает, что во времена первых людей существовали единороги. Их вид назывался Elasmotherium sibiricum — сибирский единорог. Эти животные весили до 9 тонн и жили на территории Восточной Европы и Центральной Азии.

    Надо отметить, что они не имели ничего общего с тем вымышленным мифическим образом, который существует в массовой культуре. Древние единороги были совсем не похожи на тех изящных радужных единорогов, которых показывают в мультфильмах. Они были огромными и больше напоминали носорогов.

    Ранее ученые уже говорили о существовании этих животных и предполагали, что они вымерли около 200 тысяч лет назад. Новые исследования ДНК показали, что последние единороги умерли 39 тысяч лет назад, а значит люди их еще застали.  Причиной всему послужили изменения климата: сибирские единороги не могли противостоять началу ледникового периода в Евразии.

     

     

    Джерело: Buro 24/7

    в мире животных наука история
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