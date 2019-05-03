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    Жизнь

    Умер актер, исполнивший Чуббаку в «Звездных войнах»

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    Фото: imdb - Умер актер, исполнивший Чуббаку в «Звездных войнах»
    Фото: imdb

    Питеру Мэйхью было 74 года

    Ушел из жизни актер Питер Мэйхью, получивший известность, сыграв роль Чубакки в оригинальной трилогии «Звездных войн» и двух других фильмах саги. Ему было 74 года. Артист скончался в своем доме в Северном Техасе, о чем его семья объявила в Twitter.

    Его фантастический персонаж стал узнаваем во всем мире в то время, как актера публика в лицо даже не видела. Первой актерской работой Мэйхью стала роль роли злобного минотавра в «Синдбаде» и «Глазе Тигра». Авторы картины пригласили его на съемки после того, как увидели в газете фотографию мужчины с чрезмерно большими ногами, пишет Deadline.

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    Умер актер, исполнивший Чуббаку в «Звездных войнах»
    Умер актер, исполнивший Чуббаку в «Звездных войнах»
    Умер актер, исполнивший Чуббаку в «Звездных войнах»
    Умер актер, исполнивший Чуббаку в «Звездных войнах»
    Умер актер, исполнивший Чуббаку в «Звездных войнах»
    Умер актер, исполнивший Чуббаку в «Звездных войнах»
    Умер актер, исполнивший Чуббаку в «Звездных войнах»
    Умер актер, исполнивший Чуббаку в «Звездных войнах»
    Фото: imdb

    В эти дни актеру отдают дань памяти и его звездные коллеги. Так, создатель «Звездных войн» режиссер Джордж Лукас отметил, что «Питер был замечательным человеком, хорошим другом с большим сердцем и нежной натурой».

     

    артист актер умер
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