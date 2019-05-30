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    Жизнь

    Умер актер из «Крестного отца»

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    Кармине Кариди - Умер актер из «Крестного отца»
    Кармине Кариди

    Актер Кармине Кариди скончался в возрасте 85 лет

    Накануне стало известно о том, что в возрасте 85 лет ушел из жизни актер Кармине Кариди, получивший в свое время широкую известность благодаря съемкам в легендарном фильме «Крестный отец», сообщает TMZ.

    Еще месяц назад Кариди положили в больницу из-за травмы спины. Но немного позже медики поставили еще и другой диагноз – пневмония. Недуг развился у звезды уже в последнее время. После этого он впал в кому и умер.

    Артист участвовал в съемках второй и третьей частей трилогии, воплотив на экране одновременно два образа. Кариди удалось блестяще сыграть и бандита Кармине Розато, и главу чикагской преступной группы Альберта Вольпе.

     

    артист актер умер
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