В Англии за съемку под юбкой теперь можно сесть в тюрьму



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Инициатором изменений стала молодая жительница Лондона Джина Мартин, чей пост об апскертинге стал вирусным в соцсетях

В Англии и Уэльсе вступил в силу закон, согласно которому за апскертинг теперь можно получить до двух лет тюрьмы, пишет ВВС.

Апскертинг (от англ. upskirting, что дословно можно перевести как «задирание юбки») - это тайная съемка гениталий или нижнего белья под юбкой или платьем в общественных местах. В Шотландии это явление стало преступлением еще восемь лет назад, в Северной Ирландии съемка под юбкой не преследуется по закону.

В январе Палата лордов приняла в третьем чтении дополнения к закону о преступлениях сексуального характера, 12 апреля поправки вступили в силу. Инициатором кампании о признании апскертинга преступлением стала молодая жительница Лондона Джина Мартин.

Летом 2017 года на концерте в Гайд-парке Мартин стала жертвой апскертинга и написала об этом пост в фейсбуке, который впоследствии стал вирусным. Девушка обратила внимание на масштабы проблемы и бессилие полиции в этом вопросе, после чего решила бороться с апскертингом. Мартин создала онлайн-петицию, общалась со СМИ и девушками, пострадавшими от подобных действий, и провела кампанию за принятие закона.

«Мне не верится, что апскертинг не подпадает под категорию сексуального домогательства. Это вторжение в личное пространство. Нельзя, чтобы такое поведение легко сходило с рук просто из-за того, что у нас нет законов, регулирующих это», - заявляла одна из жертв апскертинга.

Джерело: Esquire