В Канаде девушка спаслась от преследования пумы, включив песню Metallica



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Фото: unsplash / leahhuyghe

Канадка поделилась видео с пумой, на котором пытается остановить ее криками

Жительница канадского Ванкувера Ди Галлант спаслась от пумы, отогнав животное с помощью песни Don’t Tread On Me группы Metallica. Об этом канадка рассказала изданию Victoria News.

Встреча с хищной кошкой произошла 23 июля, когда девушка гуляла со своей собакой хаски по лесовозной дороге к югу от Дункана.

«Сначала мне показалось, что за мной кто-то наблюдает. Я посмотрела направо и увидела пуму», – говорит Ди Галлант. Она добавила, что животное было крупных размеров.

Сначала канадка предприняла попытки остановить пуму криками, попутно снимая происходящее на видео.

Когда крики перестали помогать, Ди Галлант стала искать громкую музыку в своем телефоне и в итоге включила песню Metallica.

«Как только трек заиграл, пума скрылась в кустах, – рассказала она. – Видимо хищница тогда не захотела есть ничего, что бы оставило у нее «металлический» вкус во рту».

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