В Саудовской Аравии разрешили неженатым парам туристов снимать в отелях один номер на двоих



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В сентябре Саудовская Аравия впервые в истории начала выдавать туристические визы

Власти Саудовской Аравии разрешили иностранным мужчинам и женщинам, не состоящим в браке, снимать в отелях один номер на двоих. Об этом сообщает Reuters.

Нововведение не распространяется на граждан Саудовской Аравии, которым секс вне брака запрещен. Чтобы заселиться в один гостиничный номер, им по-прежнему необходимо предъявлять документы о браке.

Власти также разрешили всем женщинам (иностранкам и местным жительницам) снимать для себя одноместные номера в отелях.

В сентябре Саудовская Аравия впервые в истории начала выдавать туристические визы для граждан 49 стран. Раньше в страну могли въехать только трудовые мигранты, паломники и иностранцы, у которых есть специальное приглашение.

Кроме того, женщины из других стран теперь смогут посещать государство Персидского залива без сопровождения мужчин, и они больше не обязаны носить в Саудовской Аравии традиционную мусульманскую одежду.