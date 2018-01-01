В семье актрисы из «Секса в большом городе» случилось горе

Об этом Ким Кэтролл сообщила в соцсети

Меньше суток назад звезда сериала «Секс в большом городе» Ким Кэтролл обратилась к подписчикам в социальных сетях с просьбой распространить информацию и помочь найти ее родственника - 55-летнего брата Криса. Буквально через пару часов Ким сообщила, что он найден мертвым. Обстоятельства и причина смерти пока не сообщаются. После того



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Ким Кэтролл с братом Крисом

Об этом Ким Кэтролл сообщила в соцсети

Меньше суток назад звезда сериала «Секс в большом городе» Ким Кэтролл обратилась к подписчикам в социальных сетях с просьбой распространить информацию и помочь найти ее родственника - 55-летнего брата Криса. Буквально через пару часов Ким сообщила, что он найден мертвым. Обстоятельства и причина смерти пока не сообщаются.

После того как Крис Кэтролл неделю не выходил на связь, родственники решили забить тревогу. Ким опубликовала в Twitter сообщение с подробным описанием внешности брата и попросила людей, которые обладают какой-либо информацией, обратиться в полицию в Блэкфолдсе, Канада.

«Его ключи, сотовый телефон и кошелек остались на столе, а входная дверь не заперта. Это не похоже на Криса. Он никогда бы не оставил дом и своих семерых любимых собак без присмотра», - написала Ким.

Сообщение актрисы быстро распространилось по социальным сетям, и уже через пару часов самые страшные опасения Ким и ее родных подтвердились.

«С большой грустью я и моя семья хотим сообщить о неожиданной кончине нашего сына и брата Крис», - написала Кэтролл в Twitter.

Джерело: Hello!