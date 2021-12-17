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    В сети появился двойник Илона Маска: пользователи сомневаются в подлинности видео

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    В сети ролик с двойником Илона Маска стал вирусным - В сети появился двойник Илона Маска: пользователи сомневаются в подлинности видео
    В сети ролик с двойником Илона Маска стал вирусным
    Фото: tiktok.com/@masikexiaomi

    У некоторых юзеров возникло предположение, что это дипфейк – сфальсифицированный ролик

    Пока генеральный директор Tesla Илон Маск готовится имплантировать мозговые чипы людям в ближайшее время, в сети у него появился двойник. Житель Китая опубликовал ролик, в котором продемонстрировал невероятное сходство с известным изобретателем.

    Двойник Илона Маска выложил соответствующее видео на своей странице в социальной сети TikTok. Он стоит рядом с автомобилем Tesla, пытаясь при этом максимально подражать американскому предпринимателю.

    @masikexiaomi

    Nice car, rides smooth! #tesla #elonmusk #chineseelonmusk

    original sound - Chinese Elon Musk 中国马斯克

    В сети ролик с «китайским двойником» Илона Маска стал вирусным и с каждым днем набирает все больше просмотров. Однако если некоторые пользователи заявили, что поражены такой схожестью двоих людей, то другие, наоборот, засомневались в подлинности данного видео. У некоторых юзеров возникло предположение, что это дипфейк – сфальсифицированный ролик, в котором с помощью видеотехнологий можно искусственно изменить внешность любого человека.

    «Перед нами самая настоящая подделка. Можно заметить небольшой сбой, когда он говорит, пока камера поворачивается – некотрые движения во время его разговора выглядят запоздалыми», «Черт возьми, в Китае можно сделать копию чего угодно, даже людей!», «Это же китайский Илон Маск», – высказались люди по этому поводу. Также были и те, кто стал придумывать для «нового Илона» имя – в сети его прозвали И Лонг Маск.

    Напомним, глава Tesla, основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск признан «Человеком года» по версии журнала Time. Имя бизнесмена было названо на церемонии.

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    Теги: Илон Маск социальная сеть
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    В сети появился двойник Илона Маска: пользователи сомневаются в подлинности видео