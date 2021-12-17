В сети появился двойник Илона Маска: пользователи сомневаются в подлинности видео

У некоторых юзеров возникло предположение, что это дипфейк – сфальсифицированный ролик

Пока генеральный директор Tesla Илон Маск готовится имплантировать мозговые чипы людям в ближайшее время, в сети у него появился двойник. Житель Китая опубликовал ролик, в котором продемонстрировал невероятное сходство с известным изобретателем.

Двойник Илона Маска выложил соответствующее видео на своей странице в социальной сети TikTok. Он стоит рядом с автомобилем Tesla, пытаясь при этом максимально подражать американскому предпринимателю.

В сети ролик с «китайским двойником» Илона Маска стал вирусным и с каждым днем набирает все больше просмотров. Однако если некоторые пользователи заявили, что поражены такой схожестью двоих людей, то другие, наоборот, засомневались в подлинности данного видео. У некоторых юзеров возникло предположение, что это дипфейк – сфальсифицированный ролик, в котором с помощью видеотехнологий можно искусственно изменить внешность любого человека.

«Перед нами самая настоящая подделка. Можно заметить небольшой сбой, когда он говорит, пока камера поворачивается – некотрые движения во время его разговора выглядят запоздалыми», «Черт возьми, в Китае можно сделать копию чего угодно, даже людей!», «Это же китайский Илон Маск», – высказались люди по этому поводу. Также были и те, кто стал придумывать для «нового Илона» имя – в сети его прозвали И Лонг Маск.

Напомним, глава Tesla, основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск признан «Человеком года» по версии журнала Time. Имя бизнесмена было названо на церемонии.