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    В замке Дракулы открыли пункт вакцинации от коронавируса

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    В замке Дракулы открыли пункт вакцинации от коронавируса

    Вакцинированным посетителям проведут бесплатную экскурсию на камерам пыток

    Власти Румынии открыли центр вакцинации от COVID-19 в замке Бран, больше известном как замок Дракулы. Все, кто сделает прививку, получат сертификат «за отвагу и смелость», а также гарантию, что «в ближайшие 100 лет» они будут в замке желанными гостями.

    Кроме того, вакцинированным посетителям проведут бесплатную экскурсию на камерам пыток. Ход с пунктом вакцинации в замке Дракулы, похоже, работает — многие решились на прививку именно там.

    Посетители получают вакцины Pfizer и BioNTech. Акция будет действовать до конца мая.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

    Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.

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    Теги: курьез коронавирус
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