Вечеринка с Венерой Милосской: Лувр разыгрывает суперночь в музее



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: unsplash / @bbell11

Победитель может взять с собой одного человека

По случаю 30-летия легендарной музейной пирамиды Airbnb и Лувр разыгрывают право провести ночь в музее.

Для участия в конкурсе сервис аренды жилья и французский художественный музей предлагают желающим написать эссе на тему «Почему именно вы должны составить компанию Моне Лизе?» После этого на одну ночь легендарная пирамида Лувра станет домом для одного из счастливчиков. 30 апреля победитель проведете ночь под мерцающими гранями и звездным небом в сердце Парижа.

Победитель также может взять с собой одного человека: им проведут личную экскурсию, организуют ужин у Венеры Милосской и дадут концерт в апартаментах Наполеона III. Сопровождать счастливчиков будет персональный VIP-гид. Раньше это было доступно лишь первым лицам государств.

Заявки принимаются до 12 апреля. Зарегистрироваться можно по ссылке.





Джерело: platfor.ma