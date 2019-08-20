Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»



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Рейчел Броснахан Фото: imdb

Премьера сезона намечена на 6 декабря

Компания Amazon выпустила трейлер третьего сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел». Его действие разворачивается в 1950 годы: в центре сюжета – снова Мириам Мейзел, в прошлом – домохозяйка, которая уверенно строит карьеру стендап-комика.

Судя по трейлеру, в новом сезоне героиня отправится в стендап-тур по США: ее ждут приключения в Майами, казино и суд с бывшим мужем.

Главную роль в сериале играет Рэйчел Броснахэн, получившая за эту работу «Золотой глобус».