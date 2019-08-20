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    Жизнь

    Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»

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    <p>Рейчел Броснахан</p> <p>Фото: imdb</p> - Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»

    Рейчел Броснахан

    Фото: imdb

    Премьера сезона намечена на 6 декабря

    Компания Amazon выпустила трейлер третьего сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел». Его действие разворачивается в 1950 годы: в центре сюжета – снова Мириам Мейзел, в прошлом – домохозяйка, которая уверенно строит карьеру стендап-комика.

    Судя по трейлеру, в новом сезоне героиня отправится в стендап-тур по США: ее ждут приключения в Майами, казино и суд с бывшим мужем.

    Главную роль в сериале играет Рэйчел Броснахэн, получившая за эту работу «Золотой глобус».

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    Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
    Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
    Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
    Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
    Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
    Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
    Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
    Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
    Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
    Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
    Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
    Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
    Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
    Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
    Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
    Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
    Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
    Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
    Фото: imdb

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    США трейлер Amazon
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