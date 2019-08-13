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    Жизнь

    «Засунул руку под юбку, целовал в губы»: Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

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    Пласидо Доминго - «Засунул руку под юбку, целовал в губы»: Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
    Пласидо Доминго

    По словам певицы, после сношения с ней артист оставил ей десять долларов за парковку

    Семь оперных певиц и одна танцовщица обвинили 78-летнего оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Девушки анонимно рассказали об этом агентству Associated Press.  Одна из жертв утверждает, что испанский тенор засунул ей руку под юбку, три девушки рассказали, как Доминго пытался поцеловать их в губы. Но лишь две из восьми артисток признались, что поддались домогательствам в страхе потерять карьеру.

    Одна из них рассказывает, что дважды занималась с певцом сексом в отеле в Лос-Анджелесе, и после этого певец оставил на комоде 10 долларов на парковку.

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    «Засунул руку под юбку, целовал в губы»: Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
    «Засунул руку под юбку, целовал в губы»: Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
    «Засунул руку под юбку, целовал в губы»: Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
    «Засунул руку под юбку, целовал в губы»: Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
    «Засунул руку под юбку, целовал в губы»: Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
    «Засунул руку под юбку, целовал в губы»: Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
    «Засунул руку под юбку, целовал в губы»: Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
    «Засунул руку под юбку, целовал в губы»: Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
    «Засунул руку под юбку, целовал в губы»: Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
    «Засунул руку под юбку, целовал в губы»: Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

    «Уходя на спектакль, Доминго оставил на комоде 10 долларов, сказав: Я не хочу, чтобы Вы чувствовали себя проституткой, но также не хочу, чтобы Вы платили за парковку», – рассказала жертва.

    Лишь одна из девушек решилась раскрыть свою личность – 61-летняя Патрисия Вульф. Женщина утверждает, что в 1998 году тенор каждый вечер спрашивал ее, нужно ли ей идти домой. И несмотря на то, что Доминго не дотрагивался до нее, Вульф расценивает его поведения, как сексуальное домогательство.

    Напомним, Пласидо Доминго - всемирно известный артист. Признан как один из лучших и наиболее влиятельных оперных певцов в истории, он также является дирижером и администратором оперы Лос-Анджелесе в роли генерального директора фонда Эли и Эдит Брод. В его репертуар входят 148 ведущих оперных партий. Он добавил 149-у роль в свой репертуар, исполнив Миллера в «Луизе Миллер» в Метрополитен-опера в сезоне 2017-18 годов.

    Более 100 его записей полных опер, сборников арий и дуэтов принесли ему двенадцать премий Grammy, в том числе три Latin Grammy. Пласидо Доминго записал более пятидесяти музыкальных клипов и выиграл две награды Emmy.

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