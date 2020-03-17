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    Жизнь

    Зеленский посоветовал украинцам на карантине бороться с демографическим кризисом

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    <p>Владимир Зеленский: я думаю, что пора бороться и с демографическим кризисом</p> <div></div> - Зеленский посоветовал украинцам на карантине бороться с демографическим кризисом

    Владимир Зеленский: я думаю, что пора бороться и с демографическим кризисом

    По словам президента, демографический кризис в Украине никто не отменял

    Президент Владимир Зеленский посоветовал молодым людям, которые сидят дома на карантине из коронавируса, решать демографический кризис.

    Об этом глава государства заявил в эфире «Свободы слова» на канале ICTV.

    «Будьте дома, читайте книги, смотрите кино. И для молодых людей ... Вы же знаете, что у нас есть один кризис, но никто не отменял демографический кризис в Украине. Я думаю, что пора бороться и с этим кризисом», - сказал президент.

    Зеленский также посоветовал украинцам потратить время на «простую беседу, на общение» с детьми и внуками.

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