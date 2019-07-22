Жена принца Чарльза испортила украшение принцессы Дианы



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Камилла Паркер-Боулз

Герцогиня переделала колье в элегантную брошь

71-летняя Камилла Паркер-Боулз переделала на свой вкус колье, которое раньше принадлежало принцессе Диане.

В собственности у королевской семьи это украшение было 150 лет, прежде чем его передали бывшей супруге принца Чарльза.

Принцесса Диана получила его в подарок на свадьбу в 1981 году. Герцогине Корнуольской понравилось украшение из изумрудов и бриллиантов, но она решила не носить его в том виде, в котором это делала первая жена сына Елизаветы II.

После свадьбы с принцем Чарльзом ожерелье перешло к Камилле, потому что оно принадлежало британской королевской семье. Герцогиня переделала колье, превратив его в элегантную брошь.

В этой броши она появлялась на официальном приеме в Букингемском дворце в честь празднования 50-летней годовщины своего супруга на посту принца Уэльского.