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    Жизнь

    Жена принца Чарльза испортила украшение принцессы Дианы

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    Камилла Паркер-Боулз - Жена принца Чарльза испортила украшение принцессы Дианы
    Камилла Паркер-Боулз

    Герцогиня переделала колье в элегантную брошь

    71-летняя Камилла Паркер-Боулз переделала на свой вкус колье, которое раньше принадлежало принцессе Диане.

    В собственности у королевской семьи это украшение было 150 лет, прежде чем его передали бывшей супруге принца Чарльза.

    Принцесса Диана получила его в подарок на свадьбу в 1981 году. Герцогине Корнуольской понравилось украшение из изумрудов и бриллиантов, но она решила не носить его в том виде, в котором это делала первая жена сына Елизаветы II.

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    Жена принца Чарльза испортила украшение принцессы Дианы
    Жена принца Чарльза испортила украшение принцессы Дианы
    Жена принца Чарльза испортила украшение принцессы Дианы
    Жена принца Чарльза испортила украшение принцессы Дианы
    Жена принца Чарльза испортила украшение принцессы Дианы
    Жена принца Чарльза испортила украшение принцессы Дианы
    Жена принца Чарльза испортила украшение принцессы Дианы
    Жена принца Чарльза испортила украшение принцессы Дианы
    Жена принца Чарльза испортила украшение принцессы Дианы
    Жена принца Чарльза испортила украшение принцессы Дианы

    После свадьбы с принцем Чарльзом ожерелье перешло к Камилле, потому что оно принадлежало британской королевской семье. Герцогиня переделала колье, превратив его в элегантную брошь.

    В этой броши она появлялась на официальном приеме в Букингемском дворце в честь празднования 50-летней годовщины своего супруга на посту принца Уэльского.

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