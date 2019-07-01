Жених Дженнифер Лопес потребовал от певицы $2 миллиона в год



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Джей Ло и Алекс Родригес

Алекс Родригес считает, что звезда должна платить за свою подозрительность

49-летняя Дженнифер Лопес уже давно готовится к свадьбе с Алексом Родригесом. В прошлом у звезды была не самая безоблачная личная жизнь, она часто сталкивалась с предательствами и в зрелом возрасте наконец решила взять все под контроль и обезопасить себя. Как сообщает Gossipcop, Лопес заявила Родригесу, что не выйдет за него замуж, пока он не подпишет брачный контракт.

Бейсболист отказывается выполнить условия будущей супруги. Дело в том, что Дженнифер указала в договоре один пункт - в случае, если Родригес изменит ей, он будет должен выложить 2 миллиона долларов.

Жених же полагает, что, подписав такой документ, он косвенно подтвердит возможность своих ошибок, и в ответ предложил суперзвезде платить ему по два миллиона каждый год, прошедший без измен.