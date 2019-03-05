Жертва Майкла Джексона утверждает, что отношения певца с дочерью Элвиса Пресли были фиктивными



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Майкл Джексон



В скандальном докфильме «Покидая Нетландию» Джеймс Сейфчак рассказал, что знаменитость встречался с женщинами «для отвода глаз»

Документальный фильм «Покидая Нетландию» (Leaving Neverland) вызвал много шума ещё во время премьеры на кинофестивале Sundance. Тогда родственники Майкла Джексона назвали фильм «публичным линчеванием», ведь он утверждает, что поп-певец занимался растлением детей.

Канал НВО решил показать фильм широкой аудитории 3 и 4 марта, за что представители Майкла Джексона подали в суд на телеканал и потребовали компенсацию в $100 млн. Публика разделилась на две части: одни поклонники назвали фильм ложью и провокацией, другие искренне верят мужчинам, которые в детстве, по их словам, пережили насилие со стороны певца.

Докфильм рассказывает о судьбе Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые работали с Майклом Джексоном в 7 и 11 лет. Они утверждают, что на ранчо «Нетландия» певец развращал их. По их словам, звезда убедил их, что если кто-то узнает, они все окажутся в тюрьме. По этой причине, когда Майкла Джексона дважды обвиняли в домогательствах к мальчикам, оба участника киноленты высказывались в защиту певца.

Джеймс Сейфчак утверждает, что Майкл Джексон говорил о женщинах как о «прикрытии», а отношения с ними заводил для «отвода глаз». Джексон женился на Лизе Марии Пресли, единственной дочери Элвиса Пресли после одного из обвинений певца в домогательствах к несовершеннолетним. Также Сейфчак уверен – Майкл Джексон заплатил семье, которая обвинила его в растлении сына, $20 млн, сообщает Daily Mail.