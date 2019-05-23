Зои Кравиц тайно вышла замуж за Карла Глусмана



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Зои Кравиц и Карл Глусман

Торжество состоится во Франции в июне

30-летняя Зои Кравиц и 31-летний Карл Глусман поженились, сообщили СМИ со ссылкой на инсайдеров. Актерская пара зарегистрировала брак и теперь готовится пригласить членов семьи и друзей на свадебное торжество. Когда именно Зои и Карл стали мужем и женой, не сообщается. Они решили не привлекать к этому событию внимание.

Кравиц и Глусман начали встречаться в 2016 году, а в феврале 2018-го он сделал ей предложение. Однако известно об этом стало позже: Зои поделилась планами выйти замуж в интервью Rolling Stone.

Свою предстоящую свадьбу дочь певца Лени Кравица и актрисы Лизы Боне тоже не афиширует. Издание Us Weekly со ссылкой на собственные источники информации сообщает, что торжество состоится во Франции в июне.