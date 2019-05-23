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    Жизнь

    Зои Кравиц тайно вышла замуж за Карла Глусмана

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    Зои Кравиц и Карл Глусман - Зои Кравиц тайно вышла замуж за Карла Глусмана
    Зои Кравиц и Карл Глусман

    Торжество состоится во Франции в июне

    30-летняя Зои Кравиц и 31-летний Карл Глусман поженились, сообщили СМИ со ссылкой на инсайдеров. Актерская пара зарегистрировала брак и теперь готовится пригласить членов семьи и друзей на свадебное торжество. Когда именно Зои и Карл стали мужем и женой, не сообщается. Они решили не привлекать к этому событию внимание.

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    Зои Кравиц тайно вышла замуж за Карла Глусмана
    Зои Кравиц тайно вышла замуж за Карла Глусмана
    Зои Кравиц тайно вышла замуж за Карла Глусмана
    Зои Кравиц тайно вышла замуж за Карла Глусмана
    Зои Кравиц тайно вышла замуж за Карла Глусмана
    Зои Кравиц тайно вышла замуж за Карла Глусмана
    Зои Кравиц тайно вышла замуж за Карла Глусмана

    Кравиц и Глусман начали встречаться в 2016 году, а в феврале 2018-го он сделал ей предложение. Однако известно об этом стало позже: Зои поделилась планами выйти замуж в интервью Rolling Stone.

    Свою предстоящую свадьбу дочь певца Лени Кравица и актрисы Лизы Боне тоже не афиширует. Издание Us Weekly со ссылкой на собственные источники информации сообщает, что торжество состоится во Франции в июне.

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