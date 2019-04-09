Звезда «Отчаянных домохозяек» признала себя виновной в коррупционном скандале



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Фелисити Хаффман

12 марта актрису арестовали, но потом отпустили под залог в размере $250 тысяч

56-летняя актриса Фелисити Хаффман вместе с 13 другими родителями согласилась с обвинением в мошенничестве, выдвинутом прокурорами.

Месяц назад СМИ сообщили о раскрытии преступной схемы, в которую были вовлечены десятки людей, в том числе успешные бизнесмены и звезды Голливуда. Их обвинили во взятках и махинациях при поступлении детей в ведущие колледжи и университеты страны. Среди обвиняемых оказалась и звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Фелисити Хаффман.

12 марта актрису арестовали, но потом отпустили под залог в размере $250 тысяч. Согласно обвинению, Хаффман дала взятку в $15 тысяч, чтобы повысить аттестационные баллы своей 18-летней дочери Софии. Мужу актрисы, 69-летнему Уильяму Мэйси, обвинение не было предъявлено, хотя следователи подозревают, что он дал согласие на план жены.

«Я признаю себя виновной и согласна с обвинением, выдвинутом против меня прокуратурой Соединенных Штатов», - заявила Фелисити в минувший понедельник.

«С глубоким сожалением и стыдом говорю о том, что сделала. Я несу полную ответственность за свои действия и готова к последствиям. Мне стыдно за то, что причинила боль своей дочери, семье, друзьям, коллегам и всему ученическому сообществу», - сказала Хаффман.