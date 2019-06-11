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    Жизнь

    Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» рассказал о самом необычном сексе в жизни

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    Нил Патрик Харрис с мужем - Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» рассказал о самом необычном сексе в жизни
    Нил Патрик Харрис с мужем

    Артист поведал темные подробности своей биографии

    46-летний актер Нил Патрик Харрис, сыгравший Барни, еще с 2004 года встречается с актером и шеф-поваром Дэвидом Бартаком. В 2014 они поженились, а в 2010-м стали родителями: суррогатная мать родила паре сына Гидеона и дочь Харпер.

    А в недавнем радиоэфире на станции SiriusXM Hits Нил поделился откровенными подробностями их отношений. В ответ на вопрос о самых необычных местах, в которых у них был секс, Харрис рассказал: «Я бы сказал, в поезде. В туалете поезда. Это было жарко: мы ехали откуда-то из Европы, я думаю, что это был Рим – я не смотрел в окно, если вы понимаете, о чем я».

     

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