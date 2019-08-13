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    Жизнь

    Звезда «Свингеров» Оля Полякова стала кинопродюсером

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    <p>Оля Полякова&nbsp;</p> <p>instagram.com/polyakovamusic/</p> - Звезда «Свингеров» Оля Полякова стала кинопродюсером

    Оля Полякова 

    instagram.com/polyakovamusic/

    Появления фильма ожидается в 2020 году

    Популярная украинская певица Оля Полякова отныне не только Королева ночи украинского шоу-бизнеса, но и кино. Суперблондинка решила попробовать себя в ампула кинопродюсера, и эта деятельность принесла Оли первые плоды.

    Первый проект продюсерского дебюта певицы уже стал победителем 11-го конкурса кинопроектов Госкино в категории «Игровые полнометражные национальные фильмы для широкой аудитории».

    «На днях Госкино выделило дополнительную финансовую помощь проектам. И я с огромным удовольствием и воодушевлением хочу вам объявить, что кинопроект, в котором я буду играть главную женскую роль и впервые в жизни выступлю в роли продюсера, получил дополнительную государственную финансовую поддержку», – сообщила Оля, которая на днях порадовала поклонников пляжными фото. 

    Также певица отметила, что ее партнером в фильме станет известный артист.

    «Вместе с компанией Kinorob мы запускаем самую ожидаемую кинокомедию 2020 года. И, конечно же, она о бешеной… нет, не любви – ненависти. Моим партнером будет мега популярный артист. Кто это? Предлагаю вам написать в комментариях под моим постом в Instagram», – заинтриговала Полякова.

    Сообщается, что кинокомедия «Звезды за обменом» выйдет на широкий экран в 2020 году.

    Напомним, актерский дебют Поляковой состоялся в январе 2018 года в рамках первой секс-комедии «Свингеры».

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