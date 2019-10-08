«Как все успевать и не терять веру в себя»: Оля Полякова раскроет секрет своего успеха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оля Полякова

Программа разработана совместно с лучшими украинскими психологами и методистами

«Королева ночи» украинского шоу-бизнеса Оля Полякова в ближайшее время певица представит авторский курс, в рамках которого впервые выступит в роли коуча

Участники будут получать задания от певицы раз в 3 дня – а их выполнение выработает полезные привычки, научит ставить и достигать желаемой цели, находить баланс между карьерой и личной жизнью, поможет разобраться в понимании себя и своих желаний. Дополнительный бонус – воплощение мечты одного из участников. Среди «марафонцев», успешно прошедших программу, Оля Полякова разыграет ценные призы, главный из которых – путешествие в Париж.

«Друзья, вы регулярно мне пишете слова благодарности, что я вас вдохновляю и задаете мне в личные сообщения сотни вопросов и просите совета. К сожалению, нет возможности всем ответить. Но у меня достаточно давно зреет идея делиться своими знаниями и опытом, который я приобрела в своей жизни. Мне есть, что сказать, и я знаю, как помочь в ваших жизненных ситуациях. Очень давно об этом размышляю. Давно хочу проявить себя в роли лектора. Я сейчас понимаю, что созрела», - написала певица на своей странице в Instagram.