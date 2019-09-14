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    Шоу-биз

    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю

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    <p>Дженнифер Лопес</p> <p>instagram.com/jlo/</p> - 11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю

    Дженнифер Лопес

    instagram.com/jlo/

    Звезда поделилась подробностями приготовления к свадьбе

    50-летняя Дженнифер Лопес готовится к свадьбе с 44-летним Алексом Родригесом. Сопровождать американскую поп-звезду в церкви будет ее сын – 11-летний Макс. Мальчик хорошо общается с женихом своей матери. Он одобряет ее выбор. Алекс нашел общий язык с ним и его сестрой Эмми. Близнецов Лопес родила от бывшего мужа, музыканта Марка Энтони.

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    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю
    11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю

    У Родригеса также двое детей от прошлых отношений. Счастливое семейство часто проводит время вместе.

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    Дженнифер Лопес с семьей

    Дженнифер мечтает о пополнении в семье. Она заявила, что хочет родить ребенка будущему мужу. Исполнительница уверена в Алексе на 100 процентов и называет его подарком судьбы. Лопес подчеркнула, что у нее с избранником общие цели.

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    знаменитости Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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