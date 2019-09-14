11-летний сын Дженнифер Лопес проведет ее к алтарю



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Дженнифер Лопес instagram.com/jlo/

Звезда поделилась подробностями приготовления к свадьбе

50-летняя Дженнифер Лопес готовится к свадьбе с 44-летним Алексом Родригесом. Сопровождать американскую поп-звезду в церкви будет ее сын – 11-летний Макс. Мальчик хорошо общается с женихом своей матери. Он одобряет ее выбор. Алекс нашел общий язык с ним и его сестрой Эмми. Близнецов Лопес родила от бывшего мужа, музыканта Марка Энтони.

У Родригеса также двое детей от прошлых отношений. Счастливое семейство часто проводит время вместе.

Дженнифер Лопес с семьей

Дженнифер мечтает о пополнении в семье. Она заявила, что хочет родить ребенка будущему мужу. Исполнительница уверена в Алексе на 100 процентов и называет его подарком судьбы. Лопес подчеркнула, что у нее с избранником общие цели.

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