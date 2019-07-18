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    Шоу-биз

    40-летняя экс-участница «Виа Гры» похвасталась фигурой на пляже

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    <p>Альбина Джанабаева</p> <p>instagram.com/albinadzhanabaeva/</p> - 40-летняя экс-участница «Виа Гры» похвасталась фигурой на пляже

    Альбина Джанабаева

    instagram.com/albinadzhanabaeva/

    Звезда порадовала фанатов новыми фото

    40-летняя Альбина Джанабаева проводит отпуск на море. Певица поделилась пляжными снимками. На фотографиях звезда загорает на берегу. Она позирует на песке в слитном купальнике темно-зеленого цвета.

    «Программа «В рабочий полдень» приветствует своих зрителей», – шутливо написала Джанабаева в Instagram.

    Поклонникам понравились не только фигура артистки, но и локация, которую та выбрала для съемки. Альбина Джанабаева решила сфотографироваться не у бассейна, как другие знаменитости, а на людном пляже.

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    40-летняя экс-участница «Виа Гры» похвасталась фигурой на пляже
    40-летняя экс-участница «Виа Гры» похвасталась фигурой на пляже
    40-летняя экс-участница «Виа Гры» похвасталась фигурой на пляже
    instagram.com/albinadzhanabaeva/

     «Вот нормальный человек – на полотенце! У моря», – похвалили исполнительницу фанаты.

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