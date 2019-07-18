40-летняя экс-участница «Виа Гры» похвасталась фигурой на пляже



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Альбина Джанабаева instagram.com/albinadzhanabaeva/

Звезда порадовала фанатов новыми фото

40-летняя Альбина Джанабаева проводит отпуск на море. Певица поделилась пляжными снимками. На фотографиях звезда загорает на берегу. Она позирует на песке в слитном купальнике темно-зеленого цвета.

«Программа «В рабочий полдень» приветствует своих зрителей», – шутливо написала Джанабаева в Instagram.

Поклонникам понравились не только фигура артистки, но и локация, которую та выбрала для съемки. Альбина Джанабаева решила сфотографироваться не у бассейна, как другие знаменитости, а на людном пляже.

«Вот нормальный человек – на полотенце! У моря», – похвалили исполнительницу фанаты.



