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    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным прессом (фото)

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    <p>Дженнифер Лопес</p> <p>instagram.com/jlo/</p> - 49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным прессом (фото)

    Дженнифер Лопес

    instagram.com/jlo/

    Поклонники оценили стройную фигуру любимой певицы

    Дженнифер Лопес в свои 49 лет доказывает, что возраст – не помеха, чтобы роскошно выглядеть. Фигуре и стройности латиноамериканской певицы могут позавидовать многие.Чтобы в очередной раз доказать это, звезда мировой поп-музыки опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фотографию, на которой она позирует в легинсах и коротком топе.

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    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным прессом (фото)
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным прессом (фото)
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным прессом (фото)
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным прессом (фото)
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным прессом (фото)
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным прессом (фото)
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным прессом (фото)
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным прессом (фото)
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным прессом (фото)
    49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным прессом (фото)
    instagram.com/jlo/

     На снимке Лопес демонстрирует идеальный накачанный пресс. Это результат многих лет тренировок в зале. И певице есть чем гордиться, ведь она склонна к полноте.

    Поклонники Джей Ло пришли в восторг от новой фотографии своей любимицы и принялись расхваливать ее в комментариях.

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