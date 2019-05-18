49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась идеальным прессом (фото)
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Розсилка
Дженнифер Лопес
instagram.com/jlo/
Поклонники оценили стройную фигуру любимой певицы
Дженнифер Лопес в свои 49 лет доказывает, что возраст – не помеха, чтобы роскошно выглядеть. Фигуре и стройности латиноамериканской певицы могут позавидовать многие.Чтобы в очередной раз доказать это, звезда мировой поп-музыки опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фотографию, на которой она позирует в легинсах и коротком топе.
На снимке Лопес демонстрирует идеальный накачанный пресс. Это результат многих лет тренировок в зале. И певице есть чем гордиться, ведь она склонна к полноте.
Поклонники Джей Ло пришли в восторг от новой фотографии своей любимицы и принялись расхваливать ее в комментариях.
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