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    Шоу-биз

    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян уже снимается в Youtube-шоу

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    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян уже снимается в Youtube-шоу

    Норт - давняя поклонница юной актрисы и певицы Джоджо Сивы

    Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста семимильными шагами покоряет шоу-бизнес. Девочке всего пять лет, а она уже снимается в модных фотосессиях, экспериментирует с макияжем и взрывает сеть своими танцами. Новый шаг на пути к успеху - съемки в Youtube-шоу. Правда, пока не сольно, а вместе с другой звездой.

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    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян уже снимается в Youtube-шоу
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян уже снимается в Youtube-шоу
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян уже снимается в Youtube-шоу
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян уже снимается в Youtube-шоу
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян уже снимается в Youtube-шоу
    Пятилетняя дочь Ким Кардашьян уже снимается в Youtube-шоу

    Норт - давняя поклонница юной актрисы и певицы Джоджо Сивы, у которой в ее 15 лет уже есть суперпопулярный влог с девятью миллионами подписчиков. Узнав, что дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста обожает ее шоу, Джоджо тут же предложила Ким сотрудничество - в любом виде. Ким подумала и согласилась, решив осуществить мечту дочери.

    Интересно, что съемки пройдут не дома у Ким и Канье, на чем они настаивали, а в доме у Джоджо - так захотела Норт, которой любопытно посмотреть, как живет ее кумир. Эпизод должен выйти уже 27 марта, причем сама Ким, по слухам, тоже в нем появится. Ожидается, что это принесет влогу Джоджо еще больше популярности и поможет набрать фолловеров. Ну а для Норт такая «коллаборация» тоже станет полезным опытом.

     

    дети звезд Кардашьян шоу-бизнес Канье Уэст
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