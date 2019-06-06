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    Шоу-биз

    50-летняя Дженнифер Энистон призналась, что не стыдится сниматься обнаженной

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    Дженнифер Энистон&nbsp; - 50-летняя Дженнифер Энистон призналась, что не стыдится сниматься обнаженной
    Дженнифер Энистон 

    Поведение звезды вызывает множество споров

    Популярная актриса Дженнифер Энистон ответила тем, кто обвинял ее в легкомысленности. 50-летняя актриса заявила, что ни ей, ни кому-либо другому не нужно стесняться собственного тела.

    Для майского номера Harper`s Bazaar актриса снялась топлес, демонстрируя свою подтянутую фигуру. Эта фотосессия вызвала множество ободрительных отзывов. Но нашлись и те, кто посчитал: в таком возрасте человеку должно быть стыдно обнажаться.

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    50-летняя Дженнифер Энистон призналась, что не стыдится сниматься обнаженной
    50-летняя Дженнифер Энистон призналась, что не стыдится сниматься обнаженной
    50-летняя Дженнифер Энистон призналась, что не стыдится сниматься обнаженной
    50-летняя Дженнифер Энистон призналась, что не стыдится сниматься обнаженной
    50-летняя Дженнифер Энистон призналась, что не стыдится сниматься обнаженной
    50-летняя Дженнифер Энистон призналась, что не стыдится сниматься обнаженной
    50-летняя Дженнифер Энистон призналась, что не стыдится сниматься обнаженной

    На этой неделе Дженнифер побывала на ток-шоу Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres). Когда хозяйка передачи напомнила актрисе о рискованной съемке, актриса улыбнулась.

    «Мне это нравится! Мне не стыдно. И никто не должен стыдиться», – пояснила Энистон. Она даже согласилась раздеться прямо в студии, но поставила условие: Эллен должна была раздеться вместе с ней. Ведущая отказалась.

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес
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