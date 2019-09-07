50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)



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Дженнифер Лопес instagram.com/jlo/

Американская поп-звезда пожаловалась на сложности, которые ей пришлось преодолеть

50-летняя Дженнифер Лопес показала, чего ей стоили съемки фильма «Стриптизерши». Актриса и певица сделала все возможное, чтобы максимально вжиться в роль танцовщицы эротического жанра. Она получила много уроков по pole-dance. По словам Джей Ло, работа оказалась сложной. Помимо моральных сил, понадобилось немало физических.

Дженнифер поделилась видеороликом, в котором показала, как оттачивала свое мастерство. В кадре артистка кажется настоящим профессионалом, но ей пришлось сделать усилие над собой. Среди неприятных моментов были и синяки, полученные во время танца на шесте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 5 Сен 2019 в 5:05 PDT

«Жизнь начинается в конце вашей зоны комфорта… Это была определенно одно из самых сложных дел, которые я когда-либо делала физически. Но это все стоило того», – подчеркнула кинозвезда.