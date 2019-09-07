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    Шоу-биз

    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)

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    <p>Дженнифер Лопес</p> <p>instagram.com/jlo/</p> - 50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)

    Дженнифер Лопес

    instagram.com/jlo/

    Американская поп-звезда пожаловалась на сложности, которые ей пришлось преодолеть

    50-летняя Дженнифер Лопес показала, чего ей стоили съемки фильма «Стриптизерши».  Актриса и певица сделала все возможное, чтобы максимально вжиться в роль танцовщицы эротического жанра. Она получила много уроков по pole-dance. По словам Джей Ло, работа оказалась сложной. Помимо моральных сил, понадобилось немало физических.

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    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)
    50-летняя Дженнифер Лопес соблазнительно изгибается у шеста (видео)

    Дженнифер поделилась видеороликом, в котором показала, как оттачивала свое мастерство. В кадре артистка кажется настоящим профессионалом, но ей пришлось сделать усилие над собой. Среди неприятных моментов были и синяки, полученные во время танца на шесте.

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    Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

    «Жизнь начинается в конце вашей зоны комфорта… Это была определенно одно из самых сложных дел, которые я когда-либо делала физически. Но это все стоило того», – подчеркнула кинозвезда.

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    актриса певица Дженнифер Лопес
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